Futura, Siclari carica la squadra: “vogliamo provarci fino in fondo”

La Futura è ufficialmente al lavoro in vista del nuovo campionato di A2 Elite. Con il primo raduno della squadra è scattata la preparazione estiva e, in casa gialloblù, non mancano entusiasmo e ambizioni dopo la straordinaria cavalcata della passata stagione. A raccontare le prime sensazioni del nuovo percorso è il preparatore fisico Andrea Siclari, da tempo componente dello staff tecnico e protagonista, insieme al resto del gruppo, del cammino che ha portato la Futura ai vertici nella scorsa annata. Intervistato a margine del primo allenamento ufficiale, Siclari ha evidenziato la voglia della squadra di affrontare una nuova sfida con grande determinazione. “Nuova stagione, nuove ambizioni. Insomma, anche se sappiamo che sarà dura, vogliamo andare in alto, provarci fino in fondo. Finalmente ci siamo anche in chiave ufficiale”.

La preparazione della Futura riparte anche sotto la guida del nuovo allenatore Sylvio Rocha, tecnico che ha già conquistato lo staff per esperienza e metodo di lavoro. Siclari ha raccontato i primi momenti di confronto con il nuovo mister, sottolineando l’importanza del suo percorso professionale. “È stata un’estate rilassante, ma allo stesso tempo molto entusiasmante. Con il mister Rocha e tutto lo staff abbiamo cercato di programmare al meglio la preparazione. Oggi siamo partiti, siamo tutti curiosi di capire la filosofia di gioco del mister, che tra l’altro vanta un record di 11 anni sulla stessa panchina, un primato addirittura europeo, se non internazionale”. Il rapporto tra Siclari e Rocha è iniziato nei mesi scorsi, con un primo confronto che ha lasciato impressioni positive al preparatore della Futura. “Noi ci siamo conosciuti a giugno. La prima impressione è stata davvero ottima. Abbiamo avuto modo di confrontarci sulla metodologia di lavoro e si percepisce subito lo spessore sia della persona che del tecnico. È davvero, davvero in gamba.”

Il lavoro estivo tra caldo e carichi: “Se impari a giocare con questi gradi, poi puoi giocare ovunque”

Uno degli aspetti più delicati della preparazione riguarda la gestione del lavoro fisico durante il periodo estivo, caratterizzato dalle alte temperature. Siclari ha spiegato come lo staff stia modulando gli allenamenti per permettere ai giocatori di raggiungere la migliore condizione possibile. “La preparazione? Il caldo è un ostacolo, ma stiamo cercando di gestirlo dosando al meglio carico di lavoro e durata delle sedute. Diventa una situazione formativa. Se impari a giocare con questi gradi, poi puoi giocare ovunque.”

Il primo impatto con il gruppo ha confermato le aspettative dello staff. I nuovi arrivati hanno mostrato grande partecipazione e motivazione, con l’obiettivo condiviso di non fermarsi ai risultati raggiunti nella scorsa stagione. “I ragazzi che sono arrivati li avevo già sentiti telefonicamente, e stamattina li ho visti dal vivo nella prima seduta. Devo dire che c’è tanto, tanto entusiasmo e voglia di ripetere, anzi di superare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo iniziato a lavorare proprio per questo”. La Cadi Antincendi Futura apre così il nuovo capitolo della sua storia sportiva, con la consapevolezza delle difficoltà che attendono la squadra ma anche con la convinzione di poter affrontare la stagione con ambizione e spirito di gruppo.