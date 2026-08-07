Futura, Peppe Scopelliti rinnova: sarà la sesta stagione consecutiva in gialloblu

La Cadi Antincendi Futura conferma uno dei suoi uomini simbolo. Peppe Scopelliti, classe 1994, ha infatti rinnovato il contratto con il club e vestirà per la sesta stagione consecutiva la maglia gialloblu. Una conferma importante per mister Sylvio Rocha, che potrà continuare a contare su un giocatore ormai centrale negli equilibri dello spogliatoio e tra i punti fermi del progetto tecnico della società. Scopelliti è un calcettista duttile, capace di ricoprire più ruoli, pur esprimendosi soprattutto come centrale difensivo.

In questa posizione si è affermato come uno degli interpreti più affidabili della A2 Elite, grazie alla capacità di marcatura, al tempismo nell’anticipo e alla lettura delle traiettorie. Il suo contributo, però, non si limita alla fase difensiva: nel corso delle stagioni ha saputo rendersi pericoloso anche in avanti, trovando spesso la via del gol nei momenti più importanti delle partite.

Scopelliti, esperienza e personalità al servizio della Futura

La società punta molto anche sulla personalità e sull’esperienza del giocatore, considerato un elemento capace di trascinare i compagni nei momenti di maggiore difficoltà. La scorsa stagione è stata una delle più significative del suo percorso in gialloblu, con prestazioni di grande continuità sul campo e un ruolo sempre più importante all’interno del gruppo.

Accanto all’attività da giocatore, Scopelliti si è distinto anche come allenatore del settore giovanile. Alla guida dell’Under 19 ha conquistato il titolo regionale, mentre con l’Under 17 ha ottenuto un prestigioso terzo posto. Una doppia dimensione, quella di calcettista e tecnico, che nella prossima stagione potrà ulteriormente svilupparsi anche grazie al lavoro con mister Sylvio Rocha.

Volitivo, ordinato e instancabile, Scopelliti rappresenta una delle certezze su cui la Cadi Antincendi Futura intende costruire il nuovo corso. La sua esperienza sarà particolarmente importante nel mix tra giovani e veterani che il club sta allestendo con l’obiettivo di tornare a essere protagonista nella prossima stagione.