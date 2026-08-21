Futura, parte la nuova stagione: raduno il 24 agosto e tre amichevoli prima del campionato

L’attesa è finita per la Cadi Antincendi Futura, pronta ad aprire ufficialmente la nuova stagione sportiva dopo le emozioni vissute nell’ultimo campionato, concluso a un passo dalla Serie A, e dopo il prestigioso bronzo italiano Under 17. Il primo appuntamento è fissato per il 24 agosto, giorno in cui inizierà la preparazione con visite mediche, accoglienza dei nuovi calcettisti e primo incontro con il nuovo capo allenatore. La principale novità riguarda proprio la guida tecnica della prima squadra. La società ha scelto di affidarsi a Sylvio Rocha, tecnico di caratura internazionale, con l’obiettivo di dare continuità alla crescita del progetto e compiere un ulteriore salto di qualità. La preparazione atletica sarà invece curata da Andrea Siclari.

La società ha già definito anche il programma delle amichevoli che accompagneranno la squadra nel mese di settembre. Il primo test è in programma il 5 settembre alle ore 18 al PalaAttinà contro l’Icierrre Lamezia, con la società che chiama a raccolta i tifosi per il primo appuntamento stagionale nella casa dei gialloblu, che negli anni ha rappresentato un fattore importante. Il secondo test si disputerà ancora al PalaAttinà il 10 settembre alle ore 19 contro la Reggio Calabria Calcio a 5. L’unica trasferta programmata nella pre-season è invece fissata per il 12 settembre alle ore 16, quando la Cadi Antincendi Futura farà visita al Sala Consilina.

Campionato al via il 19 settembre a Formia

Il debutto ufficiale in campionato arriverà il 19 settembre in trasferta a Formia. La stagione vedrà i gialloblu impegnati in un girone che attraverserà l’intera penisola, con trasferte e avversarie distribuite su un territorio molto ampio. Novità anche per il primo appuntamento casalingo. Sebbene il giorno tradizionale delle gare interne sia stato confermato al venerdì alle ore 19:30, l’esordio assoluto davanti al pubblico di casa si giocherà eccezionalmente martedì 22 settembre contro il Sulmona.

La Cadi Antincendi Futura, massima realtà del futsal nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, si prepara dunque a vivere una nuova stagione con entusiasmo e ambizioni importanti. Dopo aver sfiorato la promozione e aver ottenuto un risultato di prestigio a livello giovanile, la società riparte con una nuova guida tecnica, una preparazione già programmata e un calendario che porterà la squadra fin da subito a misurarsi con avversarie di livello.