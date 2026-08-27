Futura, Kadu rilancia: “la stagione scorsa è già il passato, dobbiamo superarci”

I primi calci al pallone e il profumo del parquet di Lazzaro segnano l’inizio di una nuova avventura per la Cadi Antincendi Futura. La squadra ha iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso la nuova annata agonistica e tra i protagonisti più attesi c’è ancora una volta Kadu, uno dei giocatori più determinanti della passata stagione, capace di mettere in difficoltà le difese avversarie con talento e imprevedibilità. Il calcettista è stato protagonista del primo allenamento stagionale e ha raccontato le proprie sensazioni in vista del nuovo percorso, tra ambizione, consapevolezza e la volontà di continuare a crescere con la maglia della Futura.

La nuova stagione riparte dalle certezze costruite nell’ultimo campionato, ma con la consapevolezza che ogni anno rappresenta una nuova sfida. Kadu lo ha ribadito chiaramente, indicando l’obiettivo principale del gruppo. “Dobbiamo portare la Futura dove si merita”, ha dichiarato il calcettista. “Abbiamo fatto una grandissima stagione l’anno scorso, però è già passato. Comincia tutto di nuovo e dobbiamo migliorare ancora tanto”. L’entusiasmo per il nuovo inizio accompagna il lavoro quotidiano della squadra, che ha appena iniziato il percorso di preparazione sotto la guida del nuovo staff tecnico. “È solo l’inizio della stagione e il primo allenamento stiamo facendo oggi – ha proseguito – stiamo evolvendo e migliorando tantissimo e speriamo di fare bene”.

Il rinnovo di Kadu, una conferma preziosa per la Futura

La permanenza di Kadu alla Cadi Antincendi Futura è stata accolta con grande entusiasmo dall’ambiente e dai tifosi. Una conferma che, considerando le numerose richieste ricevute dal giocatore, ha avuto il valore di un vero e proprio colpo di mercato. Dopo l’annuncio del rinnovo attraverso i canali social del club, la piazza ha manifestato tutta la propria soddisfazione per la scelta del calcettista di proseguire il proprio percorso a Lazzaro. “Sì, è una cosa importante. Io, mia moglie e tutta la mia famiglia volevamo stare qua per crescere. È un posto super, con persone fantastiche che mi aiutano tutti i giorni”.

La nuova stagione porta con sé anche una novità importante in panchina: il gruppo è stato affidato a Sylvio Rocha, tecnico già conosciuto nel panorama del futsal e chiamato a guidare la squadra nel prossimo campionato. Kadu ha accolto positivamente il nuovo allenatore, sottolineandone le qualità e la voglia di costruire un percorso condiviso. “Il nuovo mister tutti lo conoscono, tutti sanno le sue capacità”. “Speriamo che si trovi bene qua e li aiuteremo tantissimo, e lui con noi, insieme per fare bene”.

Attenzione anche al mercato, con la società che ha inserito un nuovo elemento di valore nel roster: Dos Santos, giocatore che Kadu ha già affrontato da avversario e che considera un innesto importante per la squadra. “Fortissimo, un ragazzo come noi, ci aiuterà tantissimo”. La Futura riparte dunque dalle proprie certezze, dalla conferma di Kadu e dall’entusiasmo di un gruppo chiamato a migliorarsi ancora, con l’obiettivo di continuare a essere protagonista nel futsal nazionale.