Futura, il 24 agosto parte la preparazione: Rocha debutta in giallo-blu, Alfarano torna nello staff

Il mondo della Cadi Antincendi Futura è pronto a ripartire in vista del nuovo anno sportivo. La preparazione inizierà il 24 agosto e rappresenterà anche il primo appuntamento ufficiale in giallo-blu per il nuovo allenatore Sylvio Rocha, chiamato a guidare la squadra dopo una lunghissima esperienza con la Came Treviso. Per Rocha si tratta infatti di una nuova panchina dopo undici anni consecutivi con gli stessi colori della Came Treviso in Serie A, un percorso particolarmente lungo e significativo. Ad affiancarlo ci sarà Peppe Alfarano, protagonista di un gradito ritorno nell’ambiente giallo-blu e già nuovo allenatore dell’Under 19 nazionale Campionessa di Calabria.

Lo staff tecnico continuerà ad avvalersi dell’esperienza del Direttore Tecnico Angelo Saccà, mentre la preparazione atletica sarà affidata ad Andrea Siclari. Conferma anche per Peppe Scopelliti, che dopo il bronzo italiano resterà sulla panchina della selezione Under 17. Il percorso verso la nuova stagione prenderà quindi forma a partire dal 24 agosto, con l’obiettivo di preparare la squadra agli appuntamenti ufficiali e integrare il nuovo assetto tecnico con un gruppo che presenta numerose conferme rispetto alla precedente annata.

L’esordio in campionato, all’interno di un girone che coinvolgerà l’intera penisola, è previsto a Formia il 19 settembre 2027. Il giorno delle partite interne dei giallo-blu è confermato al venerdì alle ore 19:30, anche se l’esordio casalingo assoluto sarà in un inedito martedì, il 22 settembre contro Sulmona. Numerose le conferme all’interno del roster. Restano in giallo-blu il portiere Paolo Parisi, Peppe Scopelliti, Christian Melito, Pedro Mendes, Simone Minnella, Kadu, Andrea Falcone, Domenico Turiano, Humberto Honorio, Eriel Pizetta, Andrea Cambareri, Alessandro Squillaci e Jean Carlos Cividini. La principale novità è invece rappresentata dal brasiliano Christian Xavier Dos Santos, proveniente dalla Elledì Fc, nuovo innesto della Cadi Antincendi Futura in vista della prossima stagione.