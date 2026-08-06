Futura, al via le iscrizioni alla Scuola Calcio: “cresciamo insieme dentro e fuori dal campo”. Tutte le INFO

La Scuola Calcio Cadi Antincendi Futura riapre le porte in vista della nuova stagione sportiva. Dopo un’annata caratterizzata da una crescita significativa sia nei numeri sia nella qualità tecnica, accompagnata da incontri certificati e dal riconoscimento del lavoro svolto da parte della FIGC, la società gialloblù è pronta ad avviare le nuove attività nel centro sportivo di Lazzaro. Il progetto giovanile si inserisce nel percorso della prima squadra, impegnata nel prestigioso campionato di Serie A2 Élite e guidata dal tecnico di fama internazionale Sylvio Rocha. La missione della società è costruire la “Futura del Futuro”, offrendo ai giovani atleti del territorio e non soltanto a loro la possibilità di intraprendere un percorso sportivo concreto e strutturato.

I risultati ottenuti nelle passate stagioni testimoniano la crescita del settore giovanile. Tra i traguardi raggiunti figurano il bronzo italiano nella categoria Under 17 e la conferma del titolo regionale Under 19 per il terzo anno consecutivo. A questi risultati si aggiunge il riconoscimento ufficiale di “Scuola Calcio Figc Riconosciuta di Primo Livello”, rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico. L’offerta formativa è affidata a tecnici e istruttori regolarmente abilitati presso la FIGC, con esperienze maturate in diverse società del panorama nazionale. La preparazione dello staff e l’aggiornamento costante rappresentano gli elementi alla base di un percorso studiato per accompagnare ogni atleta nella propria crescita tecnica, motoria e personale.

Tutti gli allenamenti e le attività didattico-motorie si svolgeranno nell’impianto al coperto del Palattinà di Lazzaro, nel territorio di Motta San Giovanni. La disponibilità di una struttura indoor consentirà di garantire continuità al programma durante tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, sviluppando un unico progetto tecnico per le diverse fasce d’età.

Le iscrizioni sono aperte per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni, indicati nel comunicato come nati dal 2014 al 2022. La proposta di base comprende le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, per ciascuna delle quali sono previsti due campionati dedicati. Il percorso prosegue nel Settore Giovanile Agonistico con i campionati nazionali Under 15, Under 17 e Under 19, fino alla possibilità di approdare nella prima squadra impegnata in Serie A2 Élite.

Il progetto formativo si fonda su tre valori principali: inclusione, rispetto e senso di appartenenza. L’obiettivo è accogliere e valorizzare ogni differenza, educare al rispetto di compagni, avversari, allenatori e regole e permettere a ciascun giovane atleta di sentirsi parte di un’unica grande famiglia sportiva. La novità della nuova stagione sarà rappresentata dalla formula “Open Day”. Durante le prime due settimane, ogni martedì e giovedì, gli aspiranti calcettisti potranno conoscere e provare gratuitamente le attività della Futura in vista dell’inizio della nuova annata agonistica.

Gli allenamenti si terranno al palazzetto coperto “Palattinà” di Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni. Per informazioni e iscrizioni, indicate nella parte conclusiva del comunicato come riservate ai nati dal 2013 al 2022, è possibile contattare i numeri 340.6405716 e 352.2162721 oppure seguire i canali social ufficiali del Cadi Antincendi Futura su Facebook, Instagram e YouTube.