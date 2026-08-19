Furto di Antonello da Messina, Vinceti: “chiudere subito il Museo e portare le opere nei caveau svizzeri”

“Quel museo va immediatamente chiuso e le opere più importanti devono essere portate in un posto sicuro, come i caveau svizzeri”. E’ la netta presa di posizione di Silvano Vinceti, ricercatore, scrittore e presidente del Centro Studi Leonardeschi, dopo il furto di alcune importanti opere di Antonello da Messina avvenuto al Museo regionale di Messina. Per Vinceti, quanto accaduto rappresenta un grave campanello d’allarme sul fronte della sicurezza e impone un intervento immediato. “Solo quando verranno fatti tutti gli interventi necessari per aumentare la sicurezza – sostiene, in un’intervista all’Adnkronos, il ricercatore che ha indagato su clamorose vicende artistiche – si potranno riportare le opere e riaprire il museo al pubblico“.

A suo giudizio, il fatto che due persone siano riuscite a entrare e a sottrarre opere di grande valore in pochi minuti dimostrerebbe comunque l’esistenza di “gravi vulnerabilità” nel sistema di protezione. Vinceti ipotizza quindi che dietro il colpo possa esserci una precisa committenza. “Quasi sicuramente si tratta di un furto su commissione“, afferma, collegando l’episodio alla presenza di un fiorente mercato clandestino internazionale delle opere d’arte. Una pista che, sottolinea, dovrà naturalmente essere verificata dagli investigatori.

Secondo Vinceti, proprio la possibilità di collocare clandestinamente opere di grande valore alimenta il fenomeno dei furti nei musei e nelle collezioni private. “Quello che continua ad essere una zona franca – afferma – è il florido mercato mondiale, illegale e clandestino, di importanti opere d’arte“. Le opere trafugate, sostiene il ricercatore, possono finire in collezioni private, attraverso intermediari e circuiti difficili da individuare, oppure essere utilizzate come garanzia o strumento di scambio nell’ambito di traffici illeciti internazionali. Un problema che, secondo Vinceti, va oltre il singolo episodio di Messina. “Sarebbe lungo l’elenco dei furti di opere d’arte in vari musei e collezioni private“, osserva, evidenziando come la sottrazione di un capolavoro possa rappresentare soltanto il primo passaggio di una vicenda molto più complessa.