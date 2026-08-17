Furto di Antonello da Messina, il caso fa il giro del mondo: Reuters e la stampa internazionale raccontano il colpo al MuMe | FOTO

Il furto delle opere di Antonello da Messina non è più soltanto un caso di cronaca siciliana o nazionale. A poche ore dalla scoperta del clamoroso colpo compiuto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, la notizia ha attraversato i confini italiani ed è finita sulle pagine di alcune delle più importanti testate e agenzie internazionali. Tra queste c’è Reuters, che ha dedicato al caso un approfondimento mettendo immediatamente in evidenza un elemento dal forte valore simbolico: le opere sono state sottratte proprio nella città natale del grande maestro del Rinascimento.

L’eco è però molto più ampia. Del furto hanno scritto anche The Guardian, Associated Press, Sky News, The Times, l’australiana ABC, la brasiliana Folha de S.Paulo, la spagnola Cadena SER e testate tedesche, trasformando quello avvenuto a Messina in uno dei casi di cronaca culturale italiana maggiormente rilanciati all’estero in queste ore.

Reuters racconta al mondo il furto di Antonello da Messina

Il titolo scelto da Reuters concentra l’attenzione proprio sul legame inscindibile tra l’artista e Messina: quattro opere di Antonello da Messina rubate nella città natale del pittore rinascimentale. L’agenzia internazionale ricostruisce il furto avvenuto durante le celebrazioni dell’Assunzione e di Ferragosto, quando in città erano in corso gli appuntamenti della tradizione e una grande quantità di persone si trovava nelle strade.

Reuters ricorda che i ladri hanno preso di mira opere del XV secolo, tra cui tre pannelli superstiti del Polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta dipinta su entrambi i lati. Particolare risalto viene dato alla storia del Polittico, opera rimasta legata a Messina fin dalla sua realizzazione e sopravvissuta anche alla lunga e travagliata storia della città, compreso il devastante terremoto del 1908 che distrusse il monastero al quale l’opera era originariamente destinata. È proprio questa dimensione storica a rendere la vicenda particolarmente suggestiva per la stampa internazionale: non si tratta semplicemente della sottrazione di opere di enorme valore, ma della perdita, almeno temporanea, di una parte del patrimonio più intimamente legato all’identità culturale di Messina.

Da The Guardian a Sky News, il colpo al MuMe sulle testate britanniche

Ampia anche l’attenzione della stampa britannica. The Guardian ha raccontato il furto sottolineando la rilevanza delle opere rinascimentali sottratte dal museo siciliano durante il periodo di Ferragosto e il particolare valore del Polittico di San Gregorio, ricordando come l’opera non avesse mai lasciato Messina nel corso della sua lunghissima storia.

Anche Sky News ha dedicato spazio alla vicenda, mettendo in evidenza il modo in cui i responsabili sarebbero riusciti a superare i sistemi di sicurezza e soffermandosi sulla tavoletta devozionale bifronte tra le opere sottratte. La notizia è stata accompagnata anche da immagini distribuite da Reuters, ampliando ulteriormente la diffusione internazionale del caso. Il britannico The Times ha a sua volta raccontato il colpo come una gravissima perdita per la Sicilia e per la città di Antonello, evidenziando lo sgomento seguito alla scomparsa delle opere dal museo.

Associated Press: opere valutate fino a 80 milioni di euro

Il caso è stato rilanciato su scala mondiale anche dall’Associated Press, la grande agenzia statunitense i cui servizi vengono pubblicati da migliaia di testate. Nella ricostruzione dell’AP viene riportata la stima formulata dall’esperto d’arte Alberto Fiz, secondo cui le opere sottratte avrebbero un valore complessivo nell’ordine dei 70-80 milioni di euro.

L’agenzia ricostruisce inoltre uno dei passaggi più particolari della vicenda: secondo le informazioni disponibili, inizialmente sarebbero stati rimossi tutti e cinque i pannelli superstiti del Polittico di San Gregorio, ma due sarebbero poi stati abbandonati durante la fuga e successivamente recuperati. Sono quindi tre i pannelli del Polittico rimasti nelle mani dei responsabili, ai quali si aggiunge la tavoletta bifronte. L’Associated Press sottolinea anche la difficoltà di collocare legalmente opere così riconoscibili sul mercato dell’arte internazionale: proprio la notorietà di Antonello e l’eccezionalità dei pezzi sottratti rendono praticamente impossibile una normale commercializzazione attraverso i circuiti ufficiali.

Il furto di Messina arriva in Brasile, Spagna, Germania e Australia

L’attenzione non si è fermata al mondo anglosassone. In Brasile, la prestigiosa Folha de S.Paulo ha raccontato il furto soffermandosi sulla rarità delle opere di Antonello da Messina, ricordando che del maestro siciliano è conosciuto oggi un numero molto limitato di lavori. La testata brasiliana mette il caso in relazione anche con la fortissima valorizzazione internazionale raggiunta negli ultimi anni dalle opere dell’artista. In Spagna, Cadena SER ha dedicato spazio al colpo sottolineando proprio la scarsità delle opere superstiti del pittore e il conseguente eccezionale valore culturale ed economico dei lavori sottratti.

Il caso è arrivato anche in Germania, dove la stampa ha dato notizia della sottrazione dei pannelli del Polittico e della tavoletta bifronte, mentre dall’altra parte del mondo l’emittente pubblica australiana ABC ha raccontato il furto e le reazioni delle autorità italiane.

Antonello da Messina e un mercato internazionale sempre più prezioso

Uno degli aspetti sui quali insiste anche Reuters riguarda l’enorme interesse internazionale per Antonello da Messina e la conseguente crescita del valore attribuito alle pochissime opere disponibili del pittore. L’agenzia ricorda che nei mesi precedenti lo Stato italiano aveva acquistato un altro dipinto attribuito al maestro, un Ecce Homo, per circa 15 milioni di dollari, elemento che conferma quanto ristretto e prezioso sia oggi il mercato relativo alla produzione dell’artista.

È in questo contesto che gli investigatori stanno cercando di comprendere quale possa essere stata la destinazione delle opere sottratte al MuMe. Reuters riferisce tra le ipotesi considerate quella di un furto su commissione, proprio perché beni artistici così conosciuti e documentati presentano enormi difficoltà di vendita sul mercato ufficiale. Si tratta, allo stato, di una pista investigativa e non di una conclusione accertata.

Messina al centro dell’attenzione mondiale per una ferita al suo patrimonio

L’enorme copertura mediatica internazionale restituisce la dimensione assunta dal caso. Messina, città natale di Antonello, è improvvisamente al centro delle cronache mondiali non per un’esposizione o una grande scoperta artistica, ma per la sottrazione di alcune delle testimonianze più preziose del proprio passato.

Il Polittico di San Gregorio, datato 1473, costituisce infatti una delle opere fondamentali nella produzione del maestro messinese. La storia stessa dell’opera è strettamente intrecciata con quella della città e con le sue tragedie, tanto che la stampa straniera ha insistito sul fatto che il capolavoro sia sopravvissuto per secoli e persino alla devastazione del terremoto del 1908 prima di essere colpito dal furto di Ferragosto del 15 agosto 2026.

La risonanza ottenuta da Reuters e dalle altre grandi testate dimostra così come il furto al Museo Regionale di Messina abbia assunto una dimensione che va ben oltre i confini siciliani. La ricerca delle opere è diventata una vicenda seguita anche fuori dall’Italia e, mentre proseguono le indagini, gli occhi del mondo dell’arte sono puntati sulla città dello Stretto nella speranza che i capolavori di Antonello da Messina possano essere individuati e restituiti al patrimonio della città.