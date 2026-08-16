Furto delle opere di Antonello da Messina, Siracusano: “una ferita profonda per la città e per il mondo dell’arte”

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia esprime "grande tristezza" per il colpo al MuMe: "opere di straordinario valore culturale e artistico, ci auguriamo che gli inquirenti individuino i responsabili"

opere rubate messina
Foto Ansa

“Gande tristezza per la notizia del furto di alcune opere di Antonello da Messina custodite al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Si tratta di opere di straordinario valore culturale e artistico, patrimonio della città e dell’intera cultura italiana. È una ferita profonda per la nostra comunità e per tutto il mondo dell’arte. Ci auguriamo che gli inquirenti possano fare piena luce sulla dinamica del furto e riuscire a rintracciare i responsabili di questo grave crimine”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

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