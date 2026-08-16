Furto al Museo regionale di Messina, interrogazione all’Ars: “fare piena luce sui sistemi di sicurezza”

Il furto avvenuto al Museo regionale interdisciplinare di Messina nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2026 approda all’Assemblea Regionale Siciliana. Undici deputati hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana, chiedendo chiarimenti urgenti su quanto accaduto e, soprattutto, sul funzionamento dei sistemi di sicurezza del museo. Secondo quanto riportato nell’atto parlamentare, durante l’incursione all’interno del MuMe sono state sottratte quattro opere d’arte di grandissimo valore storico e culturale, tra cui tre tavole riconducibili al Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina e una tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in pietà. Il fatto viene definito dai promotori dell’iniziativa un episodio di estrema gravità, capace di colpire non soltanto il patrimonio artistico custodito dalla Regione, ma anche un elemento centrale dell’identità culturale della Sicilia.

“Un fatto gravissimo che colpisce il patrimonio culturale della Sicilia”

Nella nota che accompagna l’interrogazione viene sottolineata la necessità di chiarire ogni aspetto della vicenda. “Il furto avvenuto al Museo regionale di Messina è un fatto gravissimo che colpisce il patrimonio culturale e l’identità stessa della Sicilia. Occorre fare piena luce su quanto accaduto e, in particolare, verificare il funzionamento dei sistemi di sicurezza, della videosorveglianza e della vigilanza del Museo”.

La richiesta rivolta al Governo regionale non riguarda soltanto il museo messinese. I deputati chiedono infatti che quanto accaduto diventi l’occasione per una verifica più ampia delle condizioni di sicurezza dei luoghi della cultura siciliani. “Abbiamo chiesto al Governo regionale risposte immediate e interventi concreti, non soltanto per il MuMe ma per tutti i musei e i siti culturali siciliani. La tutela di opere di valore inestimabile deve essere una priorità assoluta”.

Sicurezza del MuMe, sotto esame allarmi, telecamere e accessi

Uno dei punti centrali dell’interrogazione riguarda le modalità attraverso le quali sarebbe stato possibile accedere alle sale espositive e sottrarre le opere. I firmatari chiedono di conoscere nel dettaglio quali sistemi di sicurezza, videosorveglianza, allarme antintrusione e controllo degli accessi fossero installati e operativi nel museo al momento del furto. L’atto chiede inoltre di verificare il funzionamento dei sistemi destinati alla protezione delle teche e delle opere, stabilendo se durante l’incursione tutti gli apparati abbiano funzionato regolarmente oppure se si siano verificate anomalie, disfunzioni o mancate attivazioni. Un altro aspetto sul quale viene sollecitata chiarezza riguarda lo stato di manutenzione degli impianti. La Regione dovrà chiarire se i sistemi fossero stati sottoposti nei tempi previsti alle necessarie attività di manutenzione, verifica e collaudo e se nei giorni o nelle settimane precedenti al furto fossero state segnalate criticità, guasti o malfunzionamenti.

Vigilanza notturna e tempi di intervento delle forze dell’ordine

L’interrogazione pone l’attenzione anche sulle modalità di vigilanza notturna del Museo regionale di Messina. I deputati chiedono di sapere se, nella notte dell’incursione, la struttura fosse presidiata da personale addetto alla vigilanza e quali procedure fossero previste nel caso di attivazione di un allarme. Tra le informazioni richieste figurano anche i tempi e le modalità di gestione di eventuali segnalazioni generate dai sistemi di sicurezza. In particolare, viene chiesto se gli allarmi siano stati correttamente ricevuti e gestiti e in quali tempi siano state informate le forze dell’ordine. La vicenda, secondo i firmatari, richiede infatti non soltanto gli accertamenti investigativi per individuare i responsabili materiali del furto, ma anche una verifica di carattere amministrativo, tecnico e organizzativo sull’intero apparato di protezione della struttura museale.

Chiesta una verifica tecnica indipendente su tutto il Museo regionale di Messina

Tra le richieste formulate al Governo regionale c’è quella di disporre un’immediata verifica tecnica indipendente sull’intero sistema di sicurezza del MuMe. Il controllo dovrebbe comprendere gli impianti di allarme, la videosorveglianza, i sistemi antintrusione, le teche, le porte, le finestre, tutti gli accessi alla struttura e le procedure adottate per la vigilanza. L’obiettivo è individuare eventuali vulnerabilità che potrebbero avere avuto un ruolo nell’incursione e intervenire rapidamente per evitare che possano essere messe a rischio altre opere di particolare valore custodite nel museo. I parlamentari regionali chiedono quindi quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per rafforzare la sicurezza del Museo regionale di Messina e assicurare una maggiore protezione ai beni artistici e culturali custoditi al suo interno.

Dopo il furto al MuMe chiesti controlli in tutti i musei siciliani

Il caso di Messina assume nell’interrogazione una dimensione regionale. I deputati chiedono infatti all’esecutivo siciliano di valutare una ricognizione complessiva dei sistemi di sicurezza di tutti i musei e dei siti culturali regionali. La finalità è verificare se eventuali criticità analoghe a quelle che dovessero emergere al MuMe possano essere presenti anche in altre strutture, consentendo alla Regione di intervenire preventivamente prima che si verifichino nuovi episodi. La tutela del patrimonio culturale siciliano, si sottolinea nell’atto, costituisce una responsabilità primaria dell’Amministrazione regionale e richiede standard di sicurezza proporzionati al valore storico, artistico e identitario dei beni custoditi.

Gli undici deputati firmatari dell’interrogazione sul furto

L’interrogazione è stata sottoscritta dagli onorevoli Sebastiano Venezia, Calogero Leanza, Michele Catanzaro, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonino Cracolici, Emanuele Dipasquale, Mario Giambona, Dario Safina, Ersilia Saverino e Tiziano Spada. Adesso viene chiesto al Governo regionale di fornire risposte puntuali su quanto accaduto nella notte tra il 15 e il 16 agosto e sulle condizioni di sicurezza del Museo regionale interdisciplinare di Messina, mentre resta centrale la necessità di garantire la tutela delle opere sottratte e dell’intero patrimonio culturale conservato nei musei della Sicilia.