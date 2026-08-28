Furto al Museo di Messina, “Partiamo da qui” alla manifestazione promossa da Lelio Bonaccorso

Il Circolo di Messina del Movimento politico “Partiamo da Qui Messina” parteciperà domenica 30 agosto 2026 alla manifestazione promossa dall’artista messinese Lelio Bonaccorso per richiamare l’attenzione sul valore del ritrovamento del capolavoro di Antonello da Messina e, più in generale, sulla necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. La partecipazione del movimento vuole rappresentare una testimonianza civile e costruttiva, nella convinzione che la salvaguardia del patrimonio culturale non riguardi soltanto le istituzioni o gli addetti ai lavori, ma costituisca una responsabilità che coinvolge l’intera comunità.

“Messina possiede un patrimonio straordinario che deve essere adeguatamente conservato, valorizzato e reso sempre più accessibile alla comunità – afferma Franco Tiano, reggente del Circolo di Messina del Movimento politico Partiamo da Qui Messina –. La nostra presenza alla manifestazione non vuole alimentare polemiche, ma contribuire a una riflessione seria e alla ricerca di soluzioni concrete, affinché la cultura possa diventare una reale risorsa per la crescita della città”.

Al centro dell’iniziativa vi è il richiamo al valore del patrimonio artistico messinese

Al centro dell’iniziativa vi è il richiamo al valore del patrimonio artistico messinese e alla necessità di accrescere l’attenzione nei confronti della sua conservazione e valorizzazione. Una riflessione che, per Partiamo da Qui del Circolo di Messina, riguarda anche il rapporto tra la città, la propria storia e le opere d’arte che ne rappresentano l’identità. Da qui l’invito del movimento alla partecipazione dei cittadini: “Invitiamo tutti i messinesi consapevoli del valore della propria storia e delle proprie opere d’arte a unirsi a noi. Essere presenti significa difendere la nostra identità e chiedere un futuro all’altezza del patrimonio che Messina possiede”.

Il Circolo di Messina di Partiamo da Qui sarà dunque presente domenica 30 agosto, insieme “ai cittadini che vorranno aderire alla manifestazione, per sostenere un messaggio centrato sulla tutela, sull’accessibilità e sulla valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico della città”.