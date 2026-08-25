Furto al Museo Accascina di Messina, un custode indagato per false dichiarazioni sulle opere di Antonello da Messina

Un custode del Museo Accascina di Messina è indagato nell’ambito dell’inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina, avvenuto nella notte di Ferragosto all’interno della struttura museale. L’uomo, inizialmente convocato dalla Procura di Messina come persona informata sui fatti insieme ad altri tre colleghi in servizio quella sera, avrebbe visto cambiare la propria posizione durante l’audizione. Secondo quanto emerso, l’interrogatorio sarebbe stato interrotto dai magistrati dopo che sarebbero state rilevate numerose contraddizioni rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri addetti presenti al museo. Da qui il passaggio da possibile testimone a indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero.

L’inchiesta sul furto al Museo Accascina: sotto esame sicurezza, allarme e videosorveglianza

L’attività investigativa della Procura di Messina si sta concentrando sulla ricostruzione dettagliata di quanto accaduto nella notte del raid, con particolare attenzione alla condotta dei quattro addetti presenti all’interno del Museo Accascina durante il furto. Gli inquirenti stanno verificando ogni elemento legato ai sistemi di sicurezza della struttura, dall’allarme alla videosorveglianza, fino alle modalità con cui i malviventi sarebbero riusciti a raggiungere le opere senza essere immediatamente bloccati o segnalati. L’obiettivo degli investigatori è stabilire se le eventuali anomalie riscontrate siano riconducibili soltanto a possibili negligenze nella gestione della sicurezza oppure se possano indicare un coinvolgimento più diretto di qualcuno nella preparazione o nell’esecuzione del colpo.

Il raid di Ferragosto e il furto delle opere di Antonello da Messina

Secondo la ricostruzione finora effettuata, i ladri avrebbero agito in pochi minuti, riuscendo a impossessarsi di alcune preziose opere attribuite ad Antonello da Messina, uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano e figura simbolo della città dello Stretto. Durante la fuga, due delle opere sottratte sarebbero state abbandonate dai malviventi e successivamente recuperate. Il ritrovamento ha rappresentato un primo elemento importante nelle indagini, che ora puntano a chiarire ogni dettaglio della dinamica del furto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, verificando tempi, movimenti e responsabilità all’interno del museo nella notte in cui è stato compiuto il colpo.

Le dichiarazioni dei custodi confrontate con immagini e altri elementi investigativi

Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda proprio le versioni fornite dagli addetti presenti in servizio. La Procura di Messina sta confrontando le dichiarazioni raccolte con le immagini delle telecamere di sorveglianza e con tutti gli altri elementi acquisiti durante le attività investigative. L’obiettivo è ricostruire minuto per minuto ciò che è avvenuto all’interno del museo e individuare eventuali responsabilità legate al furto delle opere di Antonello da Messina. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti ci sono anche le modalità con cui sarebbe stato gestito l’allarme del museo, la possibile disattivazione dei sistemi di sicurezza e il comportamento tenuto dai custodi sia durante il raid sia nelle fasi immediatamente successive.

L’inchiesta prosegue per chiarire eventuali responsabilità

Il fascicolo sul furto al Museo Accascina di Messina resta quindi aperto e gli investigatori continuano a lavorare per fare piena luce su uno degli episodi più delicati avvenuti recentemente ai danni del patrimonio artistico cittadino. La posizione del custode indagato sarà ora valutata nell’ambito dell’intero quadro investigativo, mentre proseguono gli accertamenti sui quattro addetti presenti quella notte e sulle procedure di sicurezza adottate all’interno della struttura. L’indagine dovrà chiarire se quanto accaduto sia stato il risultato di falle nei sistemi di protezione del museo o se dietro il furto delle opere di Antonello da Messina possano esserci responsabilità ulteriori.