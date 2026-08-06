Furti nei campi di mango a Balestrate (Palermo), Geraci: “rafforzare i controlli e creare un consorzio dei produttori”

Rafforzare i controlli contro i furti nei campi e avviare un percorso per la nascita di un consorzio dei produttori di mango di Balestrate. Sono le priorità indicate da Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, dopo l’incontro promosso con l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino per affrontare le difficoltà vissute dalle aziende del territorio. I produttori stanno attraversando una stagione particolarmente complessa a causa dei continui episodi di criminalità che mettono a rischio i raccolti, gli investimenti e il lavoro svolto nel corso degli anni. Durante il confronto sono state rappresentate direttamente alle istituzioni regionali le esigenze delle imprese agricole e la necessità di garantire maggiore sicurezza nelle aree maggiormente colpite.

“Un importante passo avanti per dare risposte concrete ai produttori di mango di Balestrate, che stanno vivendo una stagione particolarmente difficile a causa dei continui furti nei campi. Ho voluto promuovere un incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino per avviare un confronto e per far sì che le istituzioni regionali potessero ascoltare direttamente le esigenze delle aziende del territorio. La tutela del raccolto e del lavoro degli agricoltori è una priorità: non possiamo permettere che sacrifici, investimenti e anni di impegno vengano messi a rischio da episodi di criminalità. L’assessore Sammartino ha mostrato disponibilità ad aprire un dialogo con la Prefettura per rafforzare i controlli nelle aree maggiormente colpite”.

“È un segnale importante che va nella direzione auspicata dai produttori. Allo stesso tempo, è fondamentale guardare al futuro del comparto: la nascita di un consorzio tra i produttori rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare il mango di Balestrate, costruire un marchio riconoscibile, rafforzarne la promozione e consentire alle aziende di accedere più facilmente alle opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali ed europei. Il mango è ormai una delle eccellenze dell’agricoltura siciliana e Balestrate ne è uno dei simboli. Continuerò a seguire da vicino questa vicenda, lavorando al fianco delle imprese affinché possano operare in sicurezza e continuare a crescere. Sono accanto ai produttori che ogni giorno con passione e determinazione contribuiscono allo sviluppo economico del nostro territorio”, afferma Geraci.

Il confronto con l’assessore Sammartino apre quindi alla possibilità di un’interlocuzione con la Prefettura per intensificare la vigilanza, mentre sul piano economico e organizzativo viene indicata la strada del consorzio come strumento per rafforzare la promozione, l’identità commerciale e la capacità delle aziende di accedere ai finanziamenti pubblici.