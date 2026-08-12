Fratelli d’Italia porta “Bar Italia” a Taormina: ospite il ministro Adolfo Urso

Fa tappa a Taormina il tour estivo “Bar Italia”, l’iniziativa ideata da Fratelli d’Italia per portare il dibattito politico nelle principali località turistiche del Paese durante la stagione estiva. Quella in programma giovedì 13 agosto sarà la quarta tappa del percorso, con appuntamento fissato alle ore 17 al Caffè Wunderbar, in Piazza IX Aprile 7. Ospite dell’iniziativa sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

All’evento interverranno, tra gli altri, anche i deputati Luca Cannata, Francesco Ciancitto e Fabrizio Comba, nell’ambito di un appuntamento che si inserisce nel calendario di incontri organizzati da Fratelli d’Italia per animare il confronto politico anche nei luoghi a maggiore affluenza turistica. L’incontro di Taormina sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube di Fratelli d’Italia, consentendo di seguire l’evento anche a distanza.