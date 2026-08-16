Fratelli d’Italia, “Bar Italia” fa tappa a Lampedusa: Wanda Ferro e Sara Kelany parleranno di immigrazione

Prosegue “Bar Italia”, il tour estivo ideato da Fratelli d’Italia per portare il confronto politico nelle principali località turistiche italiane. Domani, lunedì 17 agosto, l’iniziativa farà tappa a Lampedusa, luogo simbolo del fenomeno migratorio nel Mediterraneo. Al centro dell’appuntamento ci sarà infatti il tema dell’immigrazione. A discuterne saranno il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia.

L’incontro è in programma alle ore 15.30 al ristorante da Tommasino, in via Lido Azzurro. La scelta di Lampedusa inserisce così il tema dei flussi migratori al centro di una delle tappe del tour estivo promosso dal partito. “Bar Italia” prosegue dunque il proprio percorso nelle località turistiche dello Stivale con una nuova iniziativa dedicata all’attualità politica. L’appuntamento di Lampedusa potrà essere seguito anche a distanza: l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Fratelli d’Italia.