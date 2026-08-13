Francesco Gabbani parla dopo il malore al concerto a Letojanni: “somma di caldo e spostamenti, mi dispiace ma non ce l’ho fatta” | VIDEO

“Ciao a tutti. Intanto eccomi qua, sono vivo, volevo tranquillizzarvi, purtroppo come avete visto ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai successa in questo modo. Questo non mi ha permesso di continuare a stare sul palco, ho dovuto interrompere il concerto, ovviamente sono molto dispiaciuto, ho provato io con tutte le mie forze ad andare avanti ma non ce la facevo proprio. Mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto”. Francesco Gabbani torna a parlare dopo il malore accusato ieri nel corso del concerto a Letojanni, in provincia di Messina. Dopo cinque brani, a causa del problema di salute, il cantante è stato costretto a fermarsi. Per fortuna nulla di grave. Oggi, sui social, l’artista torna a parlare, dicendosi dispiaciuto per l’accaduto.

“Sono stato però effettivamente subito soccorso con prontezza da una squadra medica meravigliosa, che ci tengo tantissimo a ringraziare. Probabilmente è stata una somma di caldo, la stanchezza dei viaggi, di spostamenti di questi giorni che ovviamente fanno parte del fare un tour, di fare quello che faccio, spesso ce lo dimentichiamo. Per arrivare da una parte all’altra a fare un concerto c’è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta, però questo ovviamente fa parte del gioco” aggiunge Gabbani.

“Fortunatamente oggi sto bene, mi sono ripreso e quindi ho tutta l’intenzione di salire sul palco questa sera e tornare a fare il concerto a Sant’Angelo di Brolo, non vedo l’ora, ce la metterò tutta e voglio cercare di darvi tutto quello che non sono riuscito a darvi ieri sera. Per quanto riguarda Letojanni – precisa – cercheremo di fare tutto il possibile qualora fosse possibile per recuperare la data, non so in che tempi, non so effettivamente quando però cercheremo di fare di tutto per poterlo fare”.