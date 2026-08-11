Francavilla Angitola, successo per la serata “Insegui il Tuo Sogno” | VIDEO

Successo a Francavilla Angitola per la serata “Insegui il Tuo Sogno”. Una cornice suggestiva e un pubblico partecipe hanno caratterizzato la serata. L’evento si è svolto nella splendida cornice di Località Ruderi Pendino. Una manifestazione all’insegna di musica, sport, cultura e spettacolo, promossa dall’associazione AINSPED (Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori) diretta dal dott. Davide Piserà con il patrocinio del Comune di Francavilla Angitola.

Questo il servizio completo, a cura di Graziano Tomarchio.