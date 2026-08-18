Francavilla Angitola, grande partecipazione per la presentazione del libro “L’Emergency care in guerra” | VIDEO

Grande partecipazione a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, per la presentazione del libro “L’Emergency care in guerra” di Morena Ferragina, ospitata nella sala consiliare del Comune. L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sui temi affrontati nel volume, richiamando l’attenzione del pubblico e trasformando la presentazione editoriale in un’occasione di dialogo. Il libro è stato il punto di partenza per un confronto che ha coinvolto i relatori e il pubblico presente. A contribuire al dibattito sono stati gli interventi del dottor Romeo Aracri e di Davide Piserà, protagonisti di un momento di approfondimento legato ai contenuti del volume.

Mario Vallone ha moderato l’incontro

A moderare l’appuntamento è stato l’editore Mario Vallone, che ha guidato il confronto tra i partecipanti e gli interventi previsti nel corso della serata. La presenza dell’editore ha contribuito a dare struttura all’incontro e a collegare i diversi momenti della presentazione.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: