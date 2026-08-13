Francavilla Angitola, grande partecipazione per i festeggiamenti in onore del patrono San Foca Martire | VIDEO

Grande partecipazione e profonda commozione per i festeggiamenti in onore del patrono di Francavilla Angitola, San Foca Martire. Due giorni intensi che hanno visto il paese riempirsi di devozione, sorrisi e momenti di grande condivisione, dalle solenni celebrazioni religiose fino alle vie in festa che hanno animato le serate. Un abbraccio caloroso che ha unito residenti, visitatori ed emigranti tornati con immenso affetto nella propria terra.

A raccontare i dettagli dell’evento, Graziano Tomarchio, che ha anche raccolto alcune sensazioni tra i presenti. Questo il video.