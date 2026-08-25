Fontanarossa, al via il cantiere del nuovo Terminal Bus: pronto entro il 2027 il nuovo hub intermodale | FOTO

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo Terminal Bus di Fontanarossa, una delle opere infrastrutturali più rilevanti previste negli ultimi anni per il sistema dei trasporti della Sicilia orientale. Il cantiere punta alla realizzazione di un moderno hub intermodale destinato a cambiare il modo di muoversi nell’area dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, migliorando i collegamenti tra il trasporto su gomma, quello ferroviario e la futura rete metropolitana. L’obiettivo è consegnare l’opera entro il 2027, con una struttura pensata per accogliere viaggiatori e operatori in uno spazio più funzionale, sicuro e integrato con le principali infrastrutture di mobilità dell’area. Il nuovo terminal sorgerà infatti in una posizione strategica, nelle immediate vicinanze dello scalo aeroportuale e in collegamento con le future fermate di metropolitana e ferrovia.

Un nuovo nodo della mobilità tra aeroporto, città e territorio

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un vero e proprio punto di interscambio capace di alleggerire la pressione sul traffico cittadino e rendere più efficienti gli spostamenti da e verso Catania. Il nuovo Terminal Bus di Fontanarossa consentirà di concentrare i flussi del trasporto pubblico e privato in un’unica area organizzata, riducendo gli ingressi dei mezzi pesanti nel centro urbano. La nuova infrastruttura sarà dotata di 25 stalli per autobus, spazi dedicati all’attesa con 200 posti a sedere, oltre a servizi innovativi pensati per una mobilità sempre più sostenibile. Tra questi figurano 8 colonnine di ricarica elettrica per i veicoli compatibili, 16 postazioni per il car sharing e 20 stalli per biciclette, elementi che rafforzano il ruolo del terminal come struttura moderna e multimodale.

Investimento da quasi 7 milioni di euro: lavori finanziati dal Piano Sviluppo e Coesione

L’importo dei lavori ammonta a circa 3,9 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo dell’intervento raggiunge i 6.865.000 euro. Il finanziamento rientra nell’ambito delle risorse del Piano Sviluppo e Coesione, destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il miglioramento dei servizi e della connettività territoriale. L’opera rappresenta un tassello importante nel percorso di trasformazione dell’area di Fontanarossa, destinata a diventare sempre più centrale nella rete dei collegamenti regionali. La vicinanza con l’aeroporto permetterà infatti di offrire ai passeggeri un collegamento più semplice e immediato con autobus, treni e metropolitana.

Fontanarossa verso un modello di trasporto più moderno e sostenibile

Con il nuovo terminal, la Sicilia orientale punta a un sistema di mobilità più vicino agli standard europei, basato sull’integrazione tra differenti mezzi di trasporto e sulla riduzione dell’utilizzo dell’auto privata. L’hub intermodale potrà diventare un punto di riferimento non soltanto per i pendolari, ma anche per i milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’aeroporto di Catania. La realizzazione del Terminal Bus di Fontanarossa si inserisce dunque in una strategia più ampia di potenziamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più rapidi, ordinati e sostenibili. Entro il 2027 la nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa, offrendo un servizio rinnovato per cittadini, turisti e operatori del trasporto pubblico.