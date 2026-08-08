Fondi europei e nazionali, Nesci: “una bussola per imprese, giovani, Comuni e agricoltura del Sud”

Una newsletter interamente dedicata alle opportunità di finanziamento per enti locali, imprese, giovani e settore agricolo, con un focus specifico sulle esigenze della Calabria e del Mezzogiorno. È l’iniziativa annunciata dall’eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che ha comunicato la pubblicazione dell’edizione di agosto del proprio report istituzionale dedicato a bandi, incentivi e misure europee, nazionali e regionali. “Un’Europa davvero vicina ai cittadini e ai territori non si fa con i proclami burocratici, ma portando concrete opportunità di sviluppo, innovazione e crescita economica reale nel nostro Mezzogiorno”. Lo dichiara in una nota l’eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia, annunciando l’uscita della newsletter.

L’obiettivo dichiarato è fornire uno strumento di orientamento capace di rendere più facilmente accessibili le principali possibilità di finanziamento disponibili, mettendo in relazione le politiche europee e nazionali con le necessità concrete dei territori. “Il nostro impegno nel Parlamento europeo – spiega l’esponente di FdI – è guidato da una visione pragmatica e di costante tutela dell’interesse nazionale. Rigettiamo la burocrazia improduttiva e lavoriamo affinché le risorse europee e nazionali diventino strumenti utili al servizio di chi lavora, produce e crea ricchezza sui territori. Con l’uscita di questo mese mettiamo a disposizione una bussola informativa sui principali canali di finanziamento europei, nazionali e regionali, con una particolare attenzione alle esigenze della Calabria e del Sud”.

Dalle nuove imprese alla sostenibilità dei Comuni

All’interno del report di agosto viene proposta una panoramica delle misure disponibili che comprende le opportunità per l’innovazione e la tutela della competitività aziendale, gli incentivi destinati alla nascita di nuove imprese giovanili e femminili e gli interventi rivolti alla sostenibilità dei Comuni. Spazio anche alle misure per il rilancio del comparto agroalimentare e alla valorizzazione del territorio locale, con l’intento di offrire a cittadini, amministrazioni e operatori economici una guida ai diversi canali di finanziamento attualmente disponibili.

Nesci richiama infine la necessità di utilizzare le risorse disponibili attraverso una programmazione strategica, ribadendo la disponibilità dei propri uffici a fornire informazioni e supporto tecnico. “Le risorse disponibili rappresentano un’occasione importante da cogliere con visione strategica per garantire crescita e coesione alla nostra Nazione – conclude Nesci –. Cogliendo l’occasione per rivolgere a tutti i cittadini, anche a nome del mio staff, i più caldi auguri di buone vacanze estive, ricordo che i nostri uffici rimangono a completa disposizione per offrire orientamento, informazioni e il necessario supporto tecnico”.