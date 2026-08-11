Fondazione Messina per la Cultura, prosegue il cartellone estivo tra teatro, musica, cinema e incontri | INFO

Dopo i primi appuntamenti che hanno inaugurato la stagione estiva, la Fondazione Messina per la Cultura prosegue la propria programmazione con un calendario di iniziative che accompagnerà la città nelle prossime settimane, confermando l’impegno a costruire un’offerta culturale condivisa attraverso la collaborazione con istituzioni, università, associazioni e operatori culturali del territorio. Il cartellone, promosso con il sostegno del Comune di Messina, propone un percorso che intreccia teatro, musica, cinema, divulgazione e incontri di approfondimento, valorizzando il contributo delle numerose realtà culturali cittadine e alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio artistico e culturale di Messina.

“Nel momento di dolore che sta vivendo la città, la cultura continua a rappresentare uno spazio di incontro, riflessione e condivisione, da vivere con il rispetto e la sobrietà che questo tempo richiede. La Fondazione Messina per la Cultura lavora per costruire una proposta capace di mettere in rete istituzioni, associazioni, operatori culturali e tutte le realtà che contribuiscono alla crescita culturale del territorio. Il cartellone estivo è il risultato di questo percorso condiviso: un programma diffuso che valorizza il patrimonio artistico e culturale di Messina restituisce centralità ai suoi luoghi più rappresentativi e rende la cultura sempre più accessibile e partecipata”, dichiara il sovrintendente Rosario Coppolino.

Tra i principali appuntamenti prosegue la II edizione del Festival delle Arti e del Pensiero, che nei prossimi giorni proporrà KR70M16 – Naufrago senza nome, con Saverio La Ruina, e Nel nome della madre e della figlia, con Arianna Ninchi, Rita Abela e Giulia De Luca. A settembre il Festival proseguirà con Umberto Galimberti, protagonista della conferenza L’incerto confine tra ragione e follia, e con Luigi De Magistris, che porterà in scena la conferenza-spettacolo Colpo di Stato. L’appuntamento Teatro vs Istituzioni… e viceversa, previsto per l’11 agosto con Ninni Bruschetta e Massimo Finocchiaro, è stato annullato.

Accanto al Festival proseguiranno I Concerti al Monte di Pietà, curati dalla Filarmonica Laudamo, con appuntamenti dedicati alla musica internazionale e d’autore, tra cui il concerto dell’El Gauche Tango Quartet e quello del fisarmonicista Maurizio Burzillà. Il programma comprende inoltre Ludus Orionis, dedicato alla musica a Messina tra XVI e XVII secolo; gli spettacoli teatrali ospitati al Monte di Pietà, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna e alla Scalinata del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina; il ciclo Messina Esoteric’Arte, dedicato alla storia del pensiero e alla divulgazione culturale; e il Cortile Teatro Festival, giunto alla sua XV edizione.Un calendario articolato e diffuso, dunque, che mette in relazione linguaggi, luoghi e protagonisti della cultura messinese, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra le diverse realtà del territorio e offrire alla città occasioni di partecipazione, conoscenza e condivisione.