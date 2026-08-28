Fogna a mare a Bagnara, la Minoranza non ci sta: “il Sindaco ha speso quasi 2 milioni di euro, ma con quali risultati?” | INTERVISTA

Il capogruppo di Minoranza al Consiglio Comunale di Bagnara, Mario Romeo, ha voluto replicare alle esternazioni del Sindaco Pistolesi in merito alle segnalazioni sulla presenza di fogna nelle acque della cittadina reggina. Il primo cittadino, pur non negando quanto accaduto, ha provato a spiegare come pensa di risolvere la situazione. Ma la Minoranza lo ha incalzato. “Il Sindaco non ha detto gli atti, nella pubblica amministrazione contano gli atti . Il sindaco in questi quattro anni di legislatura ha avuto una grande possibilità e peraltro li ha anche spesi, ha speso quasi 2 milioni di euro per investimenti proprio nella rete fognaria per il miglioramento del sistema fognario” ha detto Romeo in un’intervista a Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Purtroppo oggi i risultati sono quelli che voi avete ben visto e peraltro la nostra preoccupazione è che questi investimenti, che peraltro sono stati anche rendicontati, non hanno dato i risultati che ogni investimento deve avere. Da quando si sono insediati dal giugno 2022 hanno avuto l’opportunità di spendere 250 mila euro per il fognone centrale, ma oggi sappiamo che è di nuovo saturo, tanto che va ad esondare nella spiaggia” ha spiegato Romeo. Di seguito l’intervista completa.