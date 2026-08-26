Fogna a mare a Bagnara? Il Sindaco fa chiarezza: “vi spiego cosa è successo e cosa abbiamo fatto” | INTERVISTA

Il Sindaco di Bagnara Adone Pistolesi, ai microfoni di Graziano Tomarchio, ha voluto chiarire rispetto agli scarichi fognari segnalati nelle acque della cittadina reggina. “Per essere anche corretti a ricostruire tutto per come è giusto, nei confronti anche della cittadinanza” ha esordito il Sindaco. Bagnara è stata colpita nel febbraio scorso da eventi climatici eccezionali. Questi eventi hanno creato un collasso e un non funzionamento dell’impianto di depurazione e dopo dei controlli e delle video-ispezioni si è appurato che le condotte erano completamente intasate. Quindi prontamente abbiamo fatto ogni cosa possibile”.

Di seguito l’intervista completa dove il Sindaco spiega tutto.