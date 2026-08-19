FIPAV Cup Men Elite a Messina con Italia, Cuba, Brasile e Germania: ultime ore per le tariffe agevolate a società e famiglie

Prosegue a ritmi serrati l’avvicinamento alla FIPAV Cup Men Elite, l’evento internazionale di pallavolo che porterà sul parquet le nazionali di Italia, Cuba, Brasile e Germania. L’interesse registrato nelle ultime settimane ha spinto il Comitato Organizzatore a ribadire le scadenze definitive per accedere alle tariffe agevolate, mentre arriva anche un dato significativo sulla risposta del pubblico: la sfida contro il Brasile è già sold out. Le promozioni speciali riservate alle Società Sportive e ai nuclei familiari resteranno attive esclusivamente fino alle ore 23:59 di oggi, mercoledì 19 agosto. Gli appassionati e le realtà del territorio interessati a usufruire delle condizioni agevolate dovranno quindi completare la procedura entro la scadenza indicata. Per le Società Sportive è disponibile il modulo telematico di prenotazione dedicato, mentre per le famiglie è stato predisposto uno specifico form online.

Il Comitato Organizzatore precisa che la semplice compilazione del modulo telematico non garantisce automaticamente la ricezione dei biglietti, dal momento che i posti destinati alle tariffe promozionali sono soggetti a disponibilità limitata. Le richieste saranno evase seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di prenotazione e della successiva esecuzione del pagamento, fino al completo esaurimento delle disponibilità. Un aspetto particolarmente importante per chi intende partecipare alla manifestazione, considerando la forte adesione già registrata e il tutto esaurito raggiunto per la partita contro il Brasile. L’invito agli interessati è quindi a completare entro la giornata le procedure previste per le agevolazioni ancora disponibili.

Biglietti digitali in arrivo per chi ha già effettuato il bonifico

Per i tifosi che hanno già inoltrato la richiesta e completato correttamente il pagamento tramite bonifico bancario, il Comitato Organizzatore conferma che i biglietti saranno inviati in formato digitale nel corso dei prossimi giorni. Gli uffici incaricati sono attualmente impegnati nell’elaborazione delle pratiche già pervenute, con l’obiettivo di smaltire nel più breve tempo possibile tutte le richieste in coda. Resta nel frattempo regolarmente aperta la prevendita generale per assistere agli incontri internazionali della FIPAV Cup Men Elite. I tagliandi a tariffa intera possono essere acquistati attraverso il circuito ufficiale TicketOne, accedendo alla pagina dedicata alla Federazione Italiana Pallavolo.

L’avvicinamento all’evento entra così nella fase decisiva, con una risposta del pubblico che si preannuncia particolarmente significativa e con quattro nazionali di primo piano, Italia, Cuba, Brasile e Germania, pronte a essere protagoniste di una manifestazione internazionale molto attesa dagli appassionati di pallavolo.