Fiorita ridisegna la Giunta di Catanzaro: Bullotta assessore al posto di Costantino

Nuovo cambio di assetto nella Giunta comunale di Catanzaro. Il sindaco Nicola Fiorita ha conferito a Salvatore Bullotta, già capo di Gabinetto dell’amministrazione comunale, l’incarico di assessore affidandogli deleghe strategiche per il futuro della città: Affari generali, Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Beni artistici e culturali, Sistema Storico Archivistico e Bibliotecario. La nomina arriva insieme all’avvicendamento con Vincenzo Costantino, che lascia l’incarico assessoriale dopo aver seguito in questi anni settori importanti come Turismo, Marketing territoriale e Transizione digitale. Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, la scelta nasce dalla volontà di garantire maggiore integrazione tra la componente politica e quella amministrativa, soprattutto in una fase considerata decisiva per il completamento del programma di mandato.

Salvatore Bullotta nuovo assessore: la scelta della continuità amministrativa

La nomina di Salvatore Bullotta viene presentata dall’amministrazione come un passaggio finalizzato a rafforzare il funzionamento della macchina comunale e assicurare continuità ai progetti già avviati. In una nota diffusa dal Comune si sottolinea che “la nomina di Salvatore Bullotta e l’avvicendamento con Vincenzo Costantino nasce dall’esigenza di rafforzare il coordinamento politico e amministrativo, assicurando piena continuità e operatività all’azione dell’Amministrazione nella fase conclusiva del mandato”. Una scelta, dunque, legata alla necessità di affrontare gli ultimi mesi della consiliatura con un’organizzazione ritenuta più funzionale agli obiettivi dell’amministrazione. Bullotta, grazie al ruolo ricoperto fino a oggi come capo di Gabinetto, ha seguito da vicino l’attività quotidiana dell’ente, maturando una conoscenza diretta dei principali procedimenti amministrativi, delle priorità programmatiche e delle dinamiche interne del Comune.

Le nuove deleghe affidate a Bullotta: cultura, scuola e organizzazione amministrativa

Il nuovo assessore entra nella squadra di governo cittadino con un pacchetto di deleghe che coinvolge alcuni ambiti centrali per lo sviluppo della città. Tra le competenze affidate figurano gli Affari generali, la Pubblica istruzione, le Politiche giovanili, i Beni artistici e culturali e il Sistema Storico Archivistico e Bibliotecario. Si tratta di settori che riguardano direttamente il rapporto tra amministrazione e cittadini, la valorizzazione del patrimonio culturale, il sostegno alle nuove generazioni e il funzionamento degli uffici comunali. La scelta di affidare queste responsabilità a una figura già interna al sistema amministrativo viene motivata anche dalla volontà di evitare rallentamenti nella fase conclusiva del mandato.

Il ringraziamento a Vincenzo Costantino per il lavoro svolto

Contestualmente alla nomina di Bullotta, il sindaco Fiorita ha formalizzato l’avvicendamento con Vincenzo Costantino, al quale l’amministrazione ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto negli anni precedenti. Nella nota si legge: “A Costantino va il ringraziamento sincero per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni, in particolare nei settori del Turismo, del Marketing territoriale e della Transizione digitale, contribuendo alla promozione della nostra città”. L’amministrazione riconosce quindi il contributo dell’ex assessore in alcuni settori considerati strategici per il posizionamento e la modernizzazione di Catanzaro, con particolare riferimento alla promozione del territorio e ai processi di innovazione digitale. La decisione viene però inserita in una logica organizzativa legata alle esigenze della fase finale della consiliatura. “La fase finale dell’ultima parte del mandato richiede, tuttavia, una diversa organizzazione delle responsabilità e una ancora più stretta integrazione tra indirizzo politico, attività della Giunta e macchina amministrativa. È in questa prospettiva che matura la scelta di Salvatore Bullotta”, precisa la nota.

Il ruolo di capo di Gabinetto e la conoscenza dei dossier amministrativi

Uno degli elementi centrali nella scelta di Bullotta riguarda proprio l’esperienza maturata all’interno dell’amministrazione comunale. Nel ruolo di capo di Gabinetto, infatti, Bullotta ha avuto un osservatorio privilegiato sull’attività dell’ente, seguendo quotidianamente il lavoro della Giunta e i principali dossier aperti. “Nel ruolo di capo di Gabinetto che oggi lascia – si legge ancora – Bullotta ha seguito quotidianamente l’attività dell’amministrazione, acquisendo una conoscenza approfondita dei principali dossier, delle priorità programmatiche e dei meccanismi organizzativi dell’Ente”. Secondo l’amministrazione, proprio questa esperienza permetterà al nuovo assessore di entrare immediatamente nel pieno delle funzioni, garantendo continuità operativa. “Il suo ingresso nell’esecutivo consentirà quindi di garantire continuità al lavoro già impostato e, allo stesso tempo, piena operatività sin dal primo momento, senza rallentamenti in una fase particolarmente significativa della consiliatura”, viene evidenziato nella nota.

La Giunta Fiorita guarda agli ultimi mesi del mandato

La nomina di Salvatore Bullotta si inserisce quindi nella strategia dell’amministrazione Fiorita per affrontare il tratto conclusivo del mandato con un assetto ritenuto più efficace. L’obiettivo dichiarato è completare i percorsi già avviati, consolidare i risultati raggiunti e accelerare sui progetti ancora in corso. La nota del Comune conclude chiarendo il significato politico dell’operazione: “il senso politico di questa scelta è tutto qui: mettere l’amministrazione nelle condizioni di affrontare con la massima efficacia il tratto conclusivo del mandato”. Un passaggio accompagnato dalla consapevolezza di avere davanti una fase decisiva per l’attività amministrativa cittadina. “Abbiamo davanti mesi importanti, nei quali dovremo completare percorsi già avviati, consolidare i risultati raggiunti e imprimere la necessaria accelerazione ai progetti ancora in corso”, conclude la nota. La nuova composizione della Giunta comunale di Catanzaro punta dunque sulla continuità e sull’integrazione tra indirizzo politico e struttura amministrativa, con Bullotta chiamato a svolgere un ruolo centrale nel completamento dell’azione dell’esecutivo nella parte finale della consiliatura.