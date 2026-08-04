Fine vita, in Calabria raggiunte le firme per la proposta “Liberi Subito”: il testo approderà in Consiglio regionale

Anche la Calabria, dopo Lombardia, Lazio e Piemonte, ha raggiunto l’obiettivo delle firme necessarie per poter presentare in Consiglio Regionale la proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni per assicurare alle persone che ne hanno diritto procedure certe e tempi senza ingiustificati ritardi per l’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Il risultato arriva all’indomani della presenza in Regione di Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. L’obiettivo della proposta di legge è chiedere al Consiglio regionale quanto già ottenuto in Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, dove sono state approvate leggi regionali volte a garantire l’effettiva applicazione di quanto stabilito dalla sentenza n. 204/2025 della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 204 del 2025 e, da ultimo, con la sentenza n. 148 del 2026, depositata lo scorso 24 luglio, la Corte ha chiarito che, nell’ambito della tutela della salute, le Regioni possono disciplinare le modalità organizzative entro i quali il Servizio sanitario deve rendere effettivo l’accesso alla procedura, senza intervenire nelle materie penale o civile. La proposta “Liberi Subito” non introduce nuovi diritti, ma rende concretamente esercitabile un diritto già riconosciuto, garantendo:

procedure certe per la verifica dei requisiti;

uniformità sul territorio regionale;

trasparenza e responsabilità delle aziende sanitarie.

In tutte e quattro le Regioni la campagna prosegue e le firme saranno depositate da settembre. “La risposta dei cittadini calabresi è straordinaria: le persone si mobilitano e firmano perché la lotta contro la sofferenza fa parte del loro vissuto. Ogni firma è un passo per rafforzare il diritto alla libertà di scelta nel fine vita per una piena attuazione del diritto all’aiuto alla morte volontaria, riconosciuto dalla Corte costituzionale in tutta Italia, quindi anche in Calabria. Insieme agli straordinari militanti calabresi dell’Associazione Luca Coscioni speriamo che la politica regionale vorrà rispondere positivamente, affinché il diritto non rimanga solo sulla carta”, ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

Il Comitato promotore Liberi Subito Calabria è composto da Mariasole Cavarretta, Caterina Forelli, Ivan Papasso, Maria Teresa Prestanicola.

I prossimi appuntamenti per la raccolta firme: