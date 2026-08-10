Finali Scudetto Beach Soccer, Pisa è Campione d’Italia! Catania ai piedi del podio

Sei giorni di sport, spettacolo, emozioni e grande partecipazione. La Puntocuore Beach Arena di Scoglitti ha chiuso oggi una straordinaria settimana dedicata al Beach Soccer con l’assegnazione degli Scudetti della Serie A Q8 e del Campionato Femminile, al termine di un evento che ha riportato Scoglitti al centro della scena nazionale. Il grande epilogo della Serie A Q8 ha incoronato ancora una volta Pisa, capace di superare in finale la Sambenedettese con un’incredibile rimonta e di conquistare il secondo Scudetto consecutivo, il quarto della propria storia. Sotto di tre reti, il Pisa ha ribaltato completamente la sfida imponendosi 7-4, con un parziale di 5-1 negli ultimi dodici minuti. Una finale spettacolare, giocata davanti a una Beach Arena gremita, che ha rappresentato la degna conclusione di un campionato straordinario.

Grande protagonista Luca Bertacca, autore di una tripletta in finale e premiato come MVP del Campionato. Il brasiliano Hulk, con 24 reti, ha conquistato il titolo di capocannoniere della Serie A Q8, mentre Gabriele Barbagallo della Sambenedettese è stato premiato come miglior portiere.

Sul podio anche il Napoli, che ha conquistato il terzo posto superando nella finalina la We Beach Catania per 7-5. Un risultato prestigioso per la formazione partenopea, protagonista di un grande percorso nella Final Eight. Per la We Beach Catania resta la soddisfazione di essere arrivata tra le quattro migliori squadre d’Italia, confermandosi ai vertici del movimento nazionale.

Nel torneo femminile è arrivata una pagina storica con il trionfo del VJS Velletri, nuovo Campione d’Italia. La formazione laziale ha superato in finale la Lady Terracina, interrompendo il lungo duopolio che aveva caratterizzato le ultime stagioni e conquistando uno Scudetto che certifica la crescita e l’allargamento della competitività del Beach Soccer femminile.

Tra i premi individuali spicca quello di Maria Agostina Tasinazzo, eletta MVP del Campionato, mentre Veronica Privitera, con 10 gol, ha chiuso al primo posto la classifica delle marcatrici. Il premio di miglior portiere della stagione è andato invece a Martina Galloni della Lady Terracina.

Con le finali si chiude una settimana che ha regalato alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti partite spettacolari, grandi campioni, giovani talenti e un pubblico sempre numeroso. Un appuntamento costruito attraverso mesi di lavoro, programmazione e passione, che ha riportato il Beach Soccer nel luogo dove ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria storia.

“Siamo orgogliosi di quello che abbiamo costruito a Scoglitti. È stata una settimana intensa, impegnativa, ma straordinaria – dichiara Fabio Nicosia, coordinatore dell’evento e presidente de I Soci –. Abbiamo lavorato per mesi con l’obiettivo di riportare il Beach Soccer nella sua casa e credo che il campo, il pubblico e l’atmosfera vissuta in questi giorni abbiano dato la risposta più bella. Abbiamo dimostrato che, quando istituzioni politiche e sportive, federazione, territorio, partner, volontari e organizzazione lavorano insieme, la Sicilia può ospitare grandi eventi e farlo con professionalità. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questa manifestazione e, soprattutto, la Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer per la fiducia. Questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso per Scoglitti e per tutto il territorio“.