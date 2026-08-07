Festival del Teatro Classico, a Portigliola arriva “All’Invisibile”: comicità e soprannaturale al Palatium

Il Festival del Teatro Classico “Tra Mito e Storia” prosegue il suo percorso nella Locride e, dopo le prime due serate, si prepara a cambiare ancora registro. Dopo la partecipazione registrata per l’interpretazione di Elisabetta Pozzi nella prima nazionale di Fedra di Ghiannis Ritsos e il consenso ottenuto dalla rilettura ironica e contemporanea di Agamenno-Man. Il ritorno del re del Collettivo V.A.N., la rassegna tornerà giovedì 13 agosto alle ore 21:30 nella cornice del Palatium di Quote San Francesco, all’interno del Parco Archeologico Urbano di Portigliola.

In scena ci sarà “All’Invisibile (una commedia infestata)”, produzione della Compagnia Teatrale Studio Star liberamente ispirata a Spirito allegro di Noël Coward e diretta da Marilena Futia, al suo debutto come regista. Dopo il dramma di Fedra e la dissacrante ironia di Agamenno-Man, il Festival propone così una commedia brillante nella quale realtà e soprannaturale si incontrano attraverso equivoci, colpi di scena e situazioni comiche.

Una seduta spiritica dà il via alla commedia

La vicenda prende avvio quando una stravagante medium, interpretata da Giulia Palmisano, riesce in una seduta spiritica fin troppo efficace, riportando tra i vivi il dispettoso spirito della prima moglie di uno scrittore, interpretato da Enzo Romeo, oggi felicemente sposato con il personaggio interpretato da Carmen Ferraro. Ad alimentare il vortice di malintesi ci saranno anche due eccentrici coniugi, interpretati da Gabriele Staltari e Gessica Mulè, mentre una giovane figlia, interpretata da Nicol Strangio, osserva incredula gli eventi cercando una via di fuga da una situazione familiare sempre più bizzarra.

Quando il confine tra vivi e morti diventa improvvisamente sottile, gelosie, incomprensioni, rapporti sempre più confusi e battute fulminanti trasformano gli incontri tra i personaggi in una successione di situazioni imprevedibili. La commedia costruisce così il proprio ritmo sul contrasto continuo tra ciò che appare reale e ciò che sembra impossibile, puntando sulla leggerezza e sull’intreccio tra comicità e soprannaturale.

Marilena Futia debutta alla regia

Uno degli elementi centrali della produzione è l’esordio alla regia di Marilena Futia, già conosciuta e apprezzata come attrice. Per questo spettacolo Futia propone una direzione dal taglio dichiaratamente cinematografico, maturata attraverso le numerose esperienze come aiuto e assistente alla regia tra cinema e teatro, con l’obiettivo di imprimere alla rappresentazione un ritmo dinamico e un linguaggio capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

La produzione riunisce inoltre artisti del territorio provenienti da esperienze differenti. Accanto a Giulia Palmisano, già protagonista in passato del Festival, saliranno sul palco l’attrice e scrittrice Carmen Ferraro, il giornalista Enzo Romeo, che in gioventù ha mosso i primi passi come attore nei teatri romani, Nicoletta Strangio, con diverse esperienze teatrali, Gabriele Staltari, Gessica Mulè e Nicol Strangio. Questi ultimi sono attuali componenti della Compagnia Studio Star di Nicoletta Strangio, impegnata da oltre vent’anni nella promozione culturale del territorio.

Barbara De Rossi ed Edoardo Siravo per il finale a Locri Epizefiri

Il Festival entrerà poi nella fase conclusiva trasferendosi nella tradizionale cornice del Teatro Greco Romano di Locri Epizefiri. Mercoledì 19 agosto sarà protagonista Barbara De Rossi con Le donne di Nessuno, rilettura dell’Odissea attraverso lo sguardo delle figure femminili, mentre lunedì 24 agosto la rassegna si concluderà con la consegna del Premio Tessalo 2026 e con l’omaggio di Edoardo Siravo ai più bei personaggi interpretati nel corso della sua carriera.

Il Festival del Teatro Classico “Tra Mito e Storia” è realizzato dall’APS Cultura e Territorio in collaborazione con l’Accademia Senocrito e il GAL Terre Locridee, con il sostegno del Comune di Portigliola e del Nuovo IMAIE. Il costo del biglietto è di 10 euro. I tagliandi potranno essere acquistati direttamente all’ingresso delle rappresentazioni, mentre è consigliata la prevendita all’Agenzia Persefone Viaggi, Lido Persefone, Bar Scocchieri, Bar Riviera ed Edicola Mondadori di Locri. Per gli aggiornamenti sul programma, sulle informazioni organizzative e sulle eventuali novità è possibile seguire la pagina Facebook del Festival del Teatro Classico “Tra Mito e Storia”.