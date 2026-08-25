Festa verdeoro in casa Reggio BiC: doppia convocazione nel Brasile per due cestisti amaranto

La Reggio BiC festeggia una nuova, prestigiosa soddisfazione internazionale. Sono infatti due gli atleti amaranto convocati dalla nazionale brasiliana per la prossima Coppa del Mondo di basket in carrozzina, in programma dal 9 al 19 settembre a Ottawa, in Canada. A rappresentare il Brasile e, indirettamente, anche i colori della Reggio BiC saranno Juninho Clemente e Alex Santos Da Silva, due giocatori che nella prossima stagione vestiranno la maglia reggina e che avranno l’opportunità di confrontarsi con il meglio del basket in carrozzina mondiale.

Juninho, il bomber amaranto ancora protagonista con il Brasile

La convocazione di Juninho Clemente rappresenta l’ennesimo riconoscimento per un atleta che negli ultimi anni si è imposto come uno dei protagonisti della Reggio BiC. Il “Bomber” brasiliano ha lasciato il segno non soltanto in campionato, dove si è distinto a suon di prestazioni e punti pesanti, ma anche nelle competizioni europee, contribuendo ai successi internazionali della formazione reggina.

Una continuità di rendimento che gli ha permesso di conquistare anche la fiducia della propria nazionale. Per Juninho si tratta dunque di un’altra importante occasione per misurarsi ai massimi livelli e portare con sé l’esperienza maturata con la maglia amaranto.

Alex Da Silva, il nuovo innesto subito protagonista

Insieme a Clemente ci sarà anche Alex Santos Da Silva, uno dei nuovi volti della Reggio BiC in vista della stagione 2026/2027. Il giocatore brasiliano, già protagonista nel panorama europeo con esperienze in Italia e in Spagna, è stato scelto dalla nazionale carioca per prendere parte alla rassegna iridata di Ottawa. Una convocazione che conferma il valore dell’atleta e rappresenta un biglietto da visita importante in vista della sua nuova avventura a Reggio Calabria.

Per la società amaranto si tratta di un ulteriore motivo di soddisfazione: il nuovo innesto avrà infatti la possibilità di affrontare una competizione di altissimo livello proprio nel periodo che precede l’inizio della nuova stagione con la Reggio BiC.

Due amaranto sul palcoscenico mondiale

La presenza di due giocatori della Reggio BiC nella selezione brasiliana assume un significato particolare per il club reggino. Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, culminata con la conquista dell’Eurocup 2, la società continua così a raccogliere riconoscimenti anche sul piano internazionale.

La Coppa del Mondo di Ottawa rappresenterà una vetrina straordinaria per Clemente e Da Silva, chiamati a difendere i colori del Brasile contro le migliori nazionali del mondo. Dal 9 al 19 settembre, dunque, gli occhi della Reggio BiC saranno puntati sul Canada.

La società, lo staff e i tifosi amaranto seguiranno con grande entusiasmo il percorso dei due atleti, orgogliosi di poter vedere due dei propri giocatori protagonisti sul più importante palcoscenico internazionale.

Per Juninho Clemente sarà un’altra occasione per confermare il proprio valore. Per Alex Da Silva, invece, sarà il primo grande appuntamento internazionale da vivere prima di iniziare la nuova avventura in riva allo Stretto. La Reggio BiC fa festa: due amaranto al Mondiale. E questa volta il sogno passa da Ottawa.