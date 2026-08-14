Ferragosto, Messinaservizi rafforza le attività sul litorale: monitoraggio e sensibilizzazione con distribuzione di sacchetti per la raccolta dei rifiuti

Oggi, venerdì 14 agosto, dalle ore 17, gli operatori di Messinaservizi saranno impegnati lungo le spiagge delle aree nord e sud nelle attività di monitoraggio e, nell’ambito di un’attività di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, distribuiranno sacchetti per la raccolta direttamente a cittadini e visitatori presenti sugli arenili. L’attività di sensibilizzazione, accompagnata dal claim “Ferragosto è festa, non abbandono!”, si aggiunge alle attività straordinarie che Messinaservizi garantisce ogni anno nelle ore che precedono la notte di Ferragosto e agli interventi di pulizia programmati dalle prime ore del 15 agosto.

L’attività di sensibilizzazione interesserà i punti maggiormente frequentati individuati lungo il litorale nord e sud. La distribuzione dei sacchetti rafforza l’attività svolta già nelle ore precedenti la notte di Ferragosto, intervenendo su una delle criticità che si registrano con maggiore frequenza in occasione delle festività e mettendo a disposizione di chi sarà in spiaggia uno strumento per raccogliere i rifiuti prodotti durante la permanenza sugli arenili.

Bottiglie, contenitori, plastica, vetro, resti di cibo e altri materiali abbandonati possono accumularsi in poche ore, compromettendo il decoro, l’igiene, la sicurezza e la fruibilità delle spiagge. Cumuli di rifiuti lasciati sugli arenili generano degrado, possono costituire un pericolo per chi frequenta il litorale e, se dispersi, raggiungere il mare con conseguenze sull’ambiente costiero. Ancora più seri sono i rischi legati ai falò accesi illegalmente: braci ancora calde, vetri e altri residui possono rimanere sulla spiaggia, anche nascosti sotto la sabbia, e rappresentare un pericolo per bagnanti, bambini e animali già dalle prime ore del mattino successivo.

Le attività di Messinaservizi si inseriscono nel quadro delle misure adottate dall’Amministrazione comunale per il Ferragosto

Le attività di Messinaservizi si inseriscono nel quadro delle misure adottate dall’Amministrazione comunale per il Ferragosto. L’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Federico Basile, in vigore dalle ore 8 del 14 agosto alle ore 8 del 16 agosto, introduce specifiche disposizioni finalizzate a garantire la pubblica incolumità, tutelare l’ambiente costiero e preservare il decoro urbano.

Ricordiamo che il provvedimento vieta l’accensione di falò, fuochi e bracieri sugli arenili e nelle aree pubbliche immediatamente adiacenti, oltre alla detenzione, al trasporto e all’accumulo di legna, carbone, carbonella e altri materiali destinati all’accensione. Sono inoltre vietati tende e bivacchi non autorizzati, contenitori in vetro, materiale pirotecnico non autorizzato e l’abbandono di rifiuti, materiali e attrezzature utilizzati durante la permanenza in spiaggia.

La Polizia Municipale sarà impegnata nei controlli lungo il litorale per garantire il rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza

La Polizia Municipale sarà impegnata nei controlli lungo il litorale per garantire il rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza. Parallelamente, gli operatori di Messinaservizi saranno presenti con uomini e mezzi per le consuete attività di monitoraggio e prevenzione, pronti a intervenire per rimuovere eventuali accumuli di legna e altro materiale combustibile predisposto per l’accensione dei falò.

L’attività di sensibilizzazione con la distribuzione dei sacchetti interesserà complessivamente 42 punti, 22 nell’area nord e 20 nell’area sud.

Nell’area nord: Spiaggia Ringo; fronte Edicola Paradiso; sotto Fontana Paradiso; presso ex Fratelli Gravina; Trocadero; Cannoni Sant’Agata; fronte Villa Bosurgi; Spiaggia Lido Blanco; Spiaggia Lido Moon; Spiaggia Lido Barracuda; discesa Pizzeria 360; discesa Bar La Ruota; Torre Ganzirri; Spiaggia Pilone; Lido Carabinieri; Lido Spiagge d’Oro; Acqualadrone; Santo Saba; Rodia; Marmora; Ortoliuzzo; Pontegallo.

Nell’area sud: Via del Carmine – mini isola e Brezza Marina; Villaggio UNRRA – accesso al mare; Mili Marina, fronte Cannata – mini isola e accesso al mare; Mili Marina, fronte Bar Giordano – accesso al mare; Mili Marina, via Scoppo – mini isola; Mili Moleti, fronte Tabacchi n. 310 – mini isola; Mili Moleti, via Nazionale n. 33 – accesso al mare; Mili Moleti, fronte Villa Angela – mini isola; Galati, discesa “Bitto Pesca” – accesso al mare; Galati, Trattoria del Marinaio – accesso al mare; Galati Marina, Lido – mini isola; Galati Marina, dietro “Picchio” – accesso al mare; Galati Marina, via Nazionale n. 195 – accesso al mare; Galati Marina, discesa Ferramenta – mini isola; Santa Margherita – tutto il lungomare e le otto isole; Ponteschiavo, “prima Casa di Cura” – mini isola; Ponteschiavo, discesa ristorante “La Vela” – accesso al mare e mini isola; Briga Marina, piazzetta fronte Salumeria – accesso al mare e mini isola; Briga Marina, discesa Lavatoio – mini isola e accesso al mare; Giampilieri Marina, fronte Caserma – mini isola.

Il lavoro proseguirà dalle prime ore del 15 agosto con gli interventi straordinari di pulizia delle spiagge. L’invito a cittadini e visitatori è a rispettare i divieti, utilizzare i sacchetti messi a disposizione, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli correttamente, contribuendo a lasciare il litorale pulito e sicuro già dalle prime ore del mattino.