Ferragosto, l’appello dell’Automobile Club di Reggio Calabria: “prudenza alla guida, il vero traguardo è tornare a casa”

In occasione del Ferragosto, il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, rivolge a tutti i cittadini e agli automobilisti un sincero augurio di trascorrere una giornata serena, all’insegna del relax, della convivialità e della sicurezza. “Ferragosto è per molti un momento dedicato alle vacanze, alle gite e agli spostamenti per raggiungere il mare, la montagna o le persone care. Proprio per questo – sottolinea il Presidente – è importante mettersi alla guida con prudenza, attenzione e senso di responsabilità“.

In questi giorni di maggiore mobilità, l’Automobile Club di Reggio Calabria invita tutti gli automobilisti a ricordare alcune semplici regole che possono fare la differenza:

non guardare il telefono mentre si guida , perché anche una breve distrazione può avere conseguenze gravi;

, perché anche una breve distrazione può avere conseguenze gravi; non correre, anche quando si ha fretta : rispettare i limiti di velocità significa proteggere sé stessi e gli altri;

: rispettare i limiti di velocità significa proteggere sé stessi e gli altri; non bere alcolici prima di mettersi alla guida e non guidare mai quando le proprie capacità possono essere alterate;

e non guidare mai quando le proprie capacità possono essere alterate; allacciare sempre le cinture di sicurezza e utilizzare correttamente i seggiolini per i bambini ;

e utilizzare correttamente i ; prestare particolare attenzione a ciclisti e pedoni, soprattutto nei centri abitati, sulle strade più frequentate e nei luoghi di villeggiatura.

“Godiamoci le bellezze del nostro territorio, il mare e la montagna, ma facciamolo sempre in sicurezza. Bastano pochi comportamenti responsabili per rendere più sicuri i nostri spostamenti. E soprattutto – conclude Giuseppe Martorano – ricordiamoci che quando siamo alla guida abbiamo una responsabilità non solo verso noi stessi, ma anche verso tutte le persone che condividono la strada con noi”.

Anche a Ferragosto, l’ACI è al fianco degli automobilisti. Attraverso il proprio numero verde e i servizi di assistenza, l’Automobile Club è sempre presente sul territorio per offrire supporto agli automobilisti, anche durante gli spostamenti e nei periodi di maggiore traffico. L’Automobile Club di Reggio Calabria augura quindi a tutti un buon Ferragosto, con l’auspicio che ogni viaggio, breve o lungo, possa concludersi con il più importante dei traguardi: tornare a casa in sicurezza.