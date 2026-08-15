Ferragosto in Calabria, il messaggio di Occhiuto: “non mollare mai”

Un messaggio breve e immediato, affidato ai social, per rivolgere gli auguri ai calabresi nel giorno di Ferragosto. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha scelto il 15 agosto per condividere con i suoi follower un invito che punta soprattutto sulla determinazione e sulla capacità di andare avanti. Il cuore del messaggio del governatore è racchiuso nelle parole scelte per i suoi auguri di Ferragosto: “il mio augurio a tutti voi Non mollare mai”. Una dichiarazione essenziale che mette così al centro il concetto del non arrendersi, trasformando gli auguri per la giornata di festa in un messaggio rivolto a tutti.

Roberto Occhiuto sui social: il messaggio del governatore

Per i suoi auguri di Ferragosto, dunque, Roberto Occhiuto ha utilizzato i social, scegliendo una comunicazione immediata e accompagnando le sue parole con una fotografia. È proprio lo scatto pubblicato dal presidente della Regione Calabria a contenere un altro elemento destinato ad attirare l’attenzione. Nella foto, infatti, Occhiuto sfoggia una maglietta caratterizzata da una scritta che gioca con uno dei prodotti simbolo della gastronomia calabrese, la ‘nduja. Sulla maglietta compare la frase “chi la ‘nduja la vince”, un gioco di parole che richiama in maniera evidente la Calabria e uno dei suoi prodotti più conosciuti.