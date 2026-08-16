Ferragosto, il traffico in Calabria e Sicilia: oltre 169 mila transiti a Palermo, circa 73 mila veicoli a Palmi e Villa San Giovanni

Un weekend di Ferragosto senza criticità di particolare rilevanza lungo la rete stradale e autostradale di Anas. L’andamento dei flussi di traffico di questi giorni racconta un Ferragosto diverso dal tradizionale esodo concentrato nel fine settimana. Molti viaggiatori già in vacanza hanno scelto di utilizzare l’auto per brevi spostamenti sul territorio, escursioni, visite, giornate al mare o nei borghi vicini e nelle aree rurali, che si protrarranno fino a stasera, evitando le grandi partenze proprio nei giorni centrali del weekend di Ferragosto.
“Il traffico di rientro dal fine settimana di Ferragosto – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – si è presentato nel complesso scorrevole, grazie anche all’impegno costante delle nostre squadre e al monitoraggio continuo della rete. La priorità dell’azienda resta garantire la massima sicurezza e la migliore esperienza possibile per tutti gli utenti”. “La scelta degli utenti – prosegue Gemme – sembra essere quella di rimandare i viaggi più lunghi ai prossimi giorni feriali, quando si prevede un movimento più diluito e, almeno nelle intenzioni, meno congestionato sulle principali arterie stradali: chi è già arrivato nelle località di vacanza si muove soprattutto nelle vicinanze, mentre per le partenze vere e proprie molti automobilisti sembrano preferire aspettare il lunedì e i giorni successivi. Le stime dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas prevedono infatti, da domani, lunedì 17 a giovedì 20 agosto, oltre 34,7 milioni di spostamenti, con un leggero picco nella giornata di lunedì di 8,8 milioni”.
“In giornate caratterizzate in particolare dal traffico di natura turistica – prosegue Gemme –, invitiamo sempre tutti gli automobilisti a mantenere la massima attenzione, a rispettare i limiti di velocità e la segnaletica e a seguire con scrupolo i protocolli e le indicazioni fornite lungo il percorso. La sicurezza è una responsabilità condivisa: il comportamento di ciascuno è fondamentale per contribuire a rendere il viaggio più sicuro e sereno per tutti. Nelle prossime settimane di controesodo, continueremo a lavorare con la massima attenzione per accompagnare i flussi di rientro e assicurare continuità, efficienza e sicurezza sulla nostra rete”, ha concluso l’ad di Anas.
Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e su quello di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345). Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.
I volumi di traffico registrati sulle principali arterie
Nel dettaglio i volumi di traffico registrati sulle principali arterie della rete Anas registrati nel fine settimana:
Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”: 254.782 veicoli presso Pontecagnano Faiano, 218.786 presso Salerno, 189.420 presso Battipaglia, 179.115 presso Salerno, 116.391 presso Casalbuono, 109.728 presso Campagna, 97.914 presso Falerna, 93.993 presso Rivello, 76.531 presso Mormanno, 74.135 presso Morano Calabro, 73.489 presso Altomonte, 73.182 presso Palmi, 72.458 presso Villa San Giovanni.
In Sicilia, sulla A19dir sono stati 169.455 presso Palermo e sulla A19 “Palermo-Catania” sono stati 116.799 presso Altavilla Milicia, 38.308 presso Alimena, 29.915 presso Caltavuturo, 29.809 presso Resuttano; sulla RA15 “Tangenziale di Catania” sono stati 159.298 presso Misterbianco.
Nel Lazio, sulla A90 “Grande Raccordo Anulare” sono stati 302.085 presso Laurentina-Eur, 219.580 presso Appia-Tuscolana Anagnina, 219.093 presso Pisana- Aurelia, 215.277 presso Prenestina – A24, 204.003 presso Tiburtina – Nomentana, 198.956 presso Cassia Tomba di Nerone – Cassia Veientana Sant. Andrea, 198.951 presso Pisana-A91, 167.302 presso Trionfale-Casal del marmo, 164.528 presso A91-Via del Mare. Sulla SS148 “Pontina” sono stati 139.621 presso Roma e sulla SS2bis sono stati 91.056 presso Roma; sulla SS7 “Via Appia” sono stati 99.876 presso Ciampino.
In Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” sono stati 89.429 presso Castellaneta, 69.369 presso Reggio di Calabria, 49.040 presso Simeri Crichi, 34.559 presso Portigliola.
Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” sono stati 84.810 presso Capaccio Paestum, 62.247 presso Eboli, 43.917 presso Vibo Valentia, 31.741 presso Nocera Terinese, 30.091 presso Falconara Albanese.
In Campania sulla SS162NC “Asse Mediano” sono stati 145.322 presso Giugliano in Campania.
In Puglia, sulla SS16 “Adriatica” sono stati 277.166 presso Bari; sulla SS7quater sono stati 102.843 presso Giugliano in Campania; sulla SS7bis sono stati 70.941 presso Caivano; sulla SS101 “Salentina di Gallipoli” sono stati 129.403 presso Lequile; sulla SS694 “Tangenziale Ovest di Lecce” sono stati 133.123 presso Lecce.
In Lombardia, lungo la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” sono stati 137.021 presso Monza e sulla SS336 “dell’Aeroporto della Malpensa” sono stati 97.751 presso Gallarate.
In Umbria, sulla RA6 “Perugia-Bettolle” sono stati 69.212 presso Corciano.
In Abruzzo, sulla RA12 “Chieti-Pescara” sono stati 111.231 presso San Giovanni Teatino.