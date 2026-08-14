Ferragosto ad Arasì, il 15 agosto concerto dei Dance Tarantella per la festa dell’Assunta

Musica, tradizione e partecipazione animeranno la serata di Ferragosto ad Arasì. In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta, domani 15 agosto, alle ore 22:00, il paese ospiterà il concerto dei Dance Tarantella. L’appuntamento si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate all’Assunta e punta a riunire residenti e visitatori in una serata all’insegna della condivisione e delle tradizioni locali. L’iniziativa viene presentata come un momento capace di unire la dimensione religiosa della festa a quella popolare e musicale, nel cuore della giornata di Ferragosto.

In vista dell’afflusso previsto per la serata, è stato diffuso anche un avviso alla cittadinanza relativo alla viabilità. A tutti coloro che desiderano partecipare viene consigliato di percorrere la strada Condera – Terreti – Arasì, così da agevolare la circolazione e raggiungere il paese con maggiore facilità. La serata sarà dedicata alla fede, alla musica e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione speciale per ritrovarsi e celebrare insieme la festa dell’Assunta.