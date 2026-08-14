Ferragosto ad Arasì, il 15 agosto concerto dei Dance Tarantella per la festa dell’Assunta

Appuntamento alle 22 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta. Per raggiungere il paese è consigliato il percorso Condera – Terreti – Arasì

ferragosto ad arasì

Musica, tradizione e partecipazione animeranno la serata di Ferragosto ad Arasì. In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta, domani 15 agosto, alle ore 22:00, il paese ospiterà il concerto dei Dance Tarantella. L’appuntamento si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate all’Assunta e punta a riunire residenti e visitatori in una serata all’insegna della condivisione e delle tradizioni locali. L’iniziativa viene presentata come un momento capace di unire la dimensione religiosa della festa a quella popolare e musicale, nel cuore della giornata di Ferragosto.

In vista dell’afflusso previsto per la serata, è stato diffuso anche un avviso alla cittadinanza relativo alla viabilità. A tutti coloro che desiderano partecipare viene consigliato di percorrere la strada Condera – Terreti – Arasì, così da agevolare la circolazione e raggiungere il paese con maggiore facilità. La serata sarà dedicata alla fede, alla musica e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione speciale per ritrovarsi e celebrare insieme la festa dell’Assunta.

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