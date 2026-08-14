Ferragosto a Taormina, controlli straordinari sulle spiagge: rimossi gazebo e ombrelloni, verbali per rifiuti

Sono già scattati i controlli straordinari di Ferragosto sulle spiagge di Taormina. Nelle ore precedenti alla notte più attesa dell’estate, gli ispettori ambientali hanno effettuato verifiche lungo il litorale, con interventi a Mazzeo, rimozione di gazebo e ombrelloni lasciati incustoditi e i primi verbali per abbandono di rifiuti. Il sindaco Cateno De Luca ha annunciato inoltre che domani, dalle prime ore dell’alba, effettuerà personalmente una serie di blitz a sorpresa per controllare il rispetto delle regole e verificare le condizioni delle spiagge.

Controlli sulle spiagge di Taormina per Ferragosto

Il primo cittadino ha fatto il punto sulle verifiche già effettuate e sulle attività previste nelle prossime ore, sottolineando l’obiettivo di garantire sicurezza, pulizia e corretta fruizione degli arenili da parte di residenti e turisti. “Scattati i controlli straordinari di Ferragosto nelle spiagge di Taormina. E domani all’alba blitz. Un grande ringraziamento agli ispettori ambientali in servizio a Taormina che stanno controllando che le regole siano rispettate da tutti. A Mazzeo oggi alcune imbarcazioni a motore si erano avvicinate troppo alla battigia: sono state fatte allontanare immediatamente per garantire la sicurezza dei bagnanti. Abbiamo fatto smontare i gazebo abusivi e rimosso gli ombrelloni lasciati incustoditi per occupare il posto”, spiega De Luca.

“La spiaggia è di tutti, non di chi fa il furbo. Effettuati già due verbali per abbandono di rifiuti. Chi sporca la nostra terra deve pagarne le conseguenze. Sapete quanto io ci tenga al rispetto delle regole e al decoro. Residenti e turisti hanno il diritto di trascorrere un Ferragosto tranquillo e in un ambiente pulito e sicuro. E siccome a me piace verificare le cose in prima persona e non da dietro una scrivania, come da consuetudine domani mattina, dalle prime ore dell’alba, effettuerò personalmente dei blitz a sorpresa per controllare che tutto sia perfettamente in regola. Buon Ferragosto a chi ama e rispetta il nostro territorio”, sottolinea De Luca.