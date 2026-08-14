Ferragosto a Milazzo, vietati i falò sulle spiagge: firmata l’ordinanza del sindaco

In vista delle giornate del 14 e 15 agosto, caratterizzate dal tradizionale afflusso di residenti e visitatori sul litorale cittadino, il sindaco di Milazzo ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e il decoro delle spiagge comunali. “Il provvedimento dispone, per entrambe le giornate, il divieto di trasportare sulle spiagge materiale idoneo all’accensione di fuochi, di accendere falò o utilizzare strumenti che possano generare faville, braci o fumo, di installare tende da campo e ricoveri provvisori, nonché di consumare bevande alcoliche e trasportare contenitori in vetro e lattine. L’ordinanza nasce dall’esigenza di prevenire situazioni di rischio per l’incolumità pubblica e privata, evitando incendi, danni agli arenili, abbandono di rifiuti e comportamenti che possano compromettere la sicurezza e la fruibilità delle spiagge durante uno dei momenti di maggiore affluenza dell’anno”, c’è scritto in una nota del comune.

L’Amministrazione comunale invita “cittadini e visitatori a collaborare con senso di responsabilità, rispettando le disposizioni previste dall’ordinanza e contribuendo alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico della città. Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, fatta salva l’eventuale rilevanza penale dei comportamenti accertati. La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza è affidata alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine”.