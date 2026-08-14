Ferragosto a Messina, controlli rafforzati su spiagge e mare: stretta su moto d’acqua e unità veloci

In vista del weekend di Ferragosto, tradizionalmente caratterizzato da una significativa presenza di cittadini e turisti lungo le coste e da un considerevole incremento delle attività diportistiche e balneari, la Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto intensificherà il dispositivo operativo di vigilanza e controllo nell’ambito dell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”. L’obiettivo è garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la regolare e sicura fruizione del mare e delle spiagge e, più in generale, prevenire quelle condotte che, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, possono mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Per l’intero fine settimana saranno impiegati uomini e mezzi, a mare e a terra, lungo tutto il litorale di competenza, con un’attività di vigilanza rafforzata nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di bagnanti e di unità da diporto. Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto delle disposizioni contenute nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare, con specifico riguardo alla navigazione e alla sosta delle unità in prossimità della costa, al rispetto degli specchi acquei riservati alla balneazione, alla corretta utilizzazione dei corridoi di lancio, all’efficienza dei servizi e delle postazioni di salvataggio e, più in generale, a tutti quei comportamenti suscettibili di creare situazioni di pericolo per bagnanti e diportisti.

Particolare attenzione sarà rivolta alle moto d’acqua e alle unità veloci, affinché rispettino rigorosamente le distanze di sicurezza dalla costa e dalle zone frequentate dai bagnanti, evitando manovre o condotte che possano compromettere la sicurezza e la serena fruizione del mare. La presenza della Guardia Costiera lungo il litorale sarà assicurata anche attraverso pattuglie terrestri, impegnate nella verifica della regolare fruibilità degli arenili, del rispetto delle disposizioni poste a tutela della balneazione e dell’efficienza dei presidi di sicurezza. L’attività di controllo sarà accompagnata, come sempre, da un’importante azione di prevenzione e sensibilizzazione.

Il mare, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, è uno spazio condiviso. Prudenza, rispetto delle distanze, attenzione alle persone più vulnerabili, osservanza delle indicazioni degli assistenti bagnanti e comportamenti responsabili rappresentano strumenti fondamentali per evitare che una giornata di festa possa trasformarsi in una situazione di pericolo. Analoga attenzione sarà riservata alla tutela dell’ambiente marino e costiero, al corretto conferimento dei rifiuti e alla salvaguardia della fauna e dell’ecosistema marino.

Ai bagnanti si rammentano alcune regole di prudenza, sicurezza e rispetto degli altri.

Anche se sei un buon nuotatore, non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche, e non nuotare da solo per lunghe distanze; se non sei un abile nuotatore, bagnati esclusivamente in acque basse e sicure.

Non entrare in acqua subito dopo aver mangiato.

Non entrare in acqua in caso di mal tempo, forte vento e moto ondoso; presta attenzione alle correnti; se vedi esposta la bandiera rossa, significa che la balneazione è pericolosa.

Non fare i tuffi dalle scogliere o in zone di basso fondale.

Sulla spiaggia leggi attentamente i cartelli monitori indicanti i pericoli e i divieti, in particolare rispetta il divieto di balneazione.

Resta entro la fascia di mare riservata alla balneazione e non allontanarti oltre usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare in presenza di vento da terra o di corrente.

Non esporre il corpo per troppo tempo al sole prima di entrare in acqua.

Rimuovi dal litorale ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature prima del tramonto.

Non abbandonare rifiuti sul litorale.

Non accendere fuochi e non coprirli con la sabbia: potrebbero costituire un’insidia molto pericolosa per chi non li vede.

Regola il volume della musica che ascolti ad un’intensità tale da non infastidire gli altri.

Ascolta i consigli degli addetti al servizio di salvataggio.

Mantieni i bambini alla tua vista.

La prudenza ed il rispetto degli altri e del mare sono indispensabili per trascorrere un Ferragosto sereno. La Capitaneria di Porto di Messina invita pertanto tutti coloro che trascorreranno il Ferragosto al mare a vivere queste giornate con serenità, ma anche con consapevolezza e senso di responsabilità.