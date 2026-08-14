Ferragosto a Mannoli, il 15 agosto arriva l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore

Il Ferragosto 2026 a Mannoli, a Santo Stefano in Aspromonte, sarà accompagnato dalla musica dell’Orchestra Italiana originale di Renzo Arbore. L’appuntamento è fissato per il 15 agosto, con una serata che si annuncia come uno degli eventi di richiamo del programma estivo nel territorio reggino. La presenza dell’Orchestra Italiana porterà in Aspromonte un repertorio legato alla tradizione della musica italiana e allo spettacolo dal vivo, in una cornice che punta ad attirare pubblico proprio nella giornata simbolo dell’estate.

Ferragosto in Aspromonte tra musica e spettacolo

La scelta di organizzare l’appuntamento a Mannoli rafforza l’offerta di spettacoli nel territorio di Santo Stefano in Aspromonte, una delle aree più suggestive della provincia di Reggio Calabria. Il Ferragosto sarà quindi segnato da un evento musicale di grande richiamo, con palco, orchestra e pubblico riuniti per una serata dedicata alla musica italiana.