Ferragosto 2026: il famoso dj calabrese Alex Pizzuti fa scatenare Diamante e Policoro

Alex Pizzuti, dj producer calabrese da anni protagonista della scena italiana ed internazionale, il 15 agosto torna a far ballare la sua Cosenza, anzi, una delle spiagge più belle della provincia. Sarà infatti a Diamante Beach Dance, sulla Spiaggia Grande di Diamante (CS). Con quasi 400mila ascoltatori mensili solo su Spotify, Alex si è esibito per ben cinque volte ad Ultra Europe e tre all’Ultra Miami, due dei festival più importanti al mondo per quel che riguarda la dance. Ma non vede l’ora di tornare a far scatenare il pubblico della zona in cui è nato.

Sarà una serata all’insegna della musica dance e del divertimento. Dalle 23:30, con ingresso libero, si balla in un luogo magico. Non solo, il 14 e il 15 agosto, nel pomeriggio, Alex Pizzuti farà ballare anche lo Swami di Policoro, in Basilicata. Per chi è in zona, è un’altra bella notizia, tra musica ed energia.

“Diamante Beach Dance, in particolare, è un evento a cui sono particolarmente affezionato, visto che ero presente già nel 2017, davanti a oltre 10mila persone. Credo sia stato uno dei primi trampolini di lancio della mia carriera. Non vedo l’ora di tornare a Diamante e ritrovare il pubblico calabrese. Ogni volta l’energia che si crea sotto al palco è qualcosa di speciale“, spiega l’artista, la cui musica viene supportata da superstar del mixer come David Guetta, Martin Garrix, Tiesto e Calvin Harris. Il 15 agosto 2026, per Diamante Beach Dance, dividerà il palco con Gianluigi Arena, mentre alla voce ci saranno Ginevra Voice e Gianfranco Amodeo. In console anche Emiliano Bianco e Salvatore Sollazzo.

Come racconteresti la tua musica a chi ancora non la conosce?

“La mia musica nasce dall’incontro tra sonorità house, tech house ed elettronica contemporanea. Mi piace costruire set che facciano ballare, ma anche raccontare un viaggio, alternando groove, emozione ed energia. Cerco sempre di creare una connessione con il pubblico, senza seguire le mode ma mantenendo una mia identità sonora“, continua Alex Pizzuti.

Come stiamo ballando quest’estate? Il Soft Clubbing crescerà ancora?

“Credo che il Soft Clubbing continuerà a crescere perché sempre più persone cercano esperienze musicali curate, coinvolgenti e trasversali, in cui si possa ballare senza eccessi e vivere la musica in modo autentico. Allo stesso tempo vedo un ritorno delle influenze house e disco, con sonorità calde, vocali e ricche di groove che stanno conquistando un pubblico sempre più ampio“.

Un errore che hai fatto nella tua carriera… che diventa un consiglio per chi è agli inizi.

“All’inizio ho perso troppo tempo cercando di adattarmi a quello che sembrava funzionare per gli altri. Col tempo ho capito che la cosa più importante è costruire una propria identità. Il consiglio che darei a chi inizia è di studiare, avere pazienza e non rincorrere ogni tendenza del momento: la coerenza, nel lungo periodo, viene sempre premiata“.

Qual è il disco a cui sei più legato e perché?

“È difficile sceglierne uno solo, ma direi “Random Access Memories” dei Daft Punk. È un album che ha dimostrato come si possano unire ricerca sonora, grande produzione e musica da club senza rinunciare all’emozione. E poi, se dovessi restare bloccato su un’isola deserta, vorrei poter ascoltare anche Michael Jackson – “Thriller”, un capolavoro senza tempo. Di Stevie Wonder scelgo invece “Songs in the Key of Life”, pura musica, anima e ispirazione. Chiudo con Disclosure – “Settle”, uno dei dischi che ha ridefinito la house moderna e con un classico, Pink Floyd – “The Dark Side of the Moon”, un viaggio da ascoltare, dall’inizio alla fine“.