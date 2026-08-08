Federico Quaranta chiude a Staiti il Festival del Pensiero Cristallino 2026

Il Festival del Pensiero Cristallino annuncia la presenza di Federico Quaranta a Staiti, domenica 20 settembre 2026, alle ore 19:00, in Piazza Santa Maria della Vittoria. L’incontro, dal titolo “I luoghi che ci cambiano. E che cambiamo”, sarà la serata conclusiva della terza edizione del Festival, promosso da Riviera Cristallina e dall’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” (IPUE), con il Comune di Staiti come Comune ospitante e partner istituzionale. Conduttore, autore e volto televisivo da anni impegnato nel racconto dei territori, delle identità italiane e delle comunità locali, Federico Quaranta porterà nel borgo di Staiti una riflessione sul rapporto vivo tra luoghi, memoria, appartenenza e futuro, inserendosi nel percorso culturale che caratterizza il Festival e il progetto più ampio di Riviera Cristallina.

La scelta di Piazza Santa Maria della Vittoria non è soltanto logistica, ma assume un preciso significato narrativo. Staiti, borgo della Calabria grecanica, rappresenta infatti uno dei luoghi simbolici della Riviera Cristallina, un territorio nel quale paesaggio, storia, spiritualità e comunità si intrecciano in maniera essenziale. Il Comune di Staiti, guidato dalla sindaca Giovanna Pellicanò, ha confermato formalmente la disponibilità della piazza e la piena collaborazione alla realizzazione dell’incontro, assumendo le predisposizioni logistiche, tecniche e di accoglienza necessarie allo svolgimento della serata.

“Staiti non sarà semplicemente la cornice dell’incontro, ma parte viva del suo significato”, dichiara Filippo Strano, ideatore e direttore del progetto Riviera Cristallina. “Con Federico Quaranta vogliamo parlare di luoghi non come scenografie, ma come presenze capaci di trasformare chi li attraversa. La Riviera Cristallina nasce proprio da questa intuizione: alcuni territori non chiedono solo di essere visitati, ma di essere ascoltati.”

La terza edizione si apre a Bovalino Superiore con Ascanio Celestini

La terza edizione del Festival del Pensiero Cristallino si aprirà venerdì 18 settembre 2026, alle ore 19:00, al Teatro al Castello di Bovalino Superiore, con Ascanio Celestini, autore, attore, regista e tra le voci più riconosciute del teatro di narrazione italiano. L’incontro con Celestini sarà dedicato ai temi di “Poveri cristi” e attraverserà memoria, marginalità, dignità umana, periferie e persone invisibili. La presenza di Ascanio Celestini e Federico Quaranta conferma così la direzione culturale del Festival: costruire, nella Riviera Cristallina, uno spazio nel quale cultura, psicologia, territorio, identità e comunità possano incontrarsi in modo autentico.

Il Festival del Pensiero Cristallino nasce come parte del più ampio percorso di Riviera Cristallina, progetto indipendente di valorizzazione turistica, culturale e identitaria della costa ionica calabrese e del suo entroterra. L’obiettivo è contribuire a un nuovo racconto del territorio, andando oltre la sola promozione dei luoghi e puntando alla costruzione di senso, relazione e prospettiva. Il Festival è organizzato congiuntamente da Riviera Cristallina e IPUE, con il coinvolgimento dei Comuni ospitanti e delle comunità locali, in un percorso che vuole mettere in relazione gli incontri culturali con l’identità e le caratteristiche dei territori che li accolgono.

Per chi arriverà da fuori o desidererà vivere il Festival come esperienza completa, Riviera Cristallina ha predisposto sulla propria piattaforma pacchetti dedicati con soluzioni di soggiorno, trasferimenti verso le location degli incontri e attività sul territorio. Le proposte consentiranno di partecipare alle serate del Festival e, allo stesso tempo, di scoprire alcuni luoghi simbolici della Calabria ionica, tra Bovalino Superiore, Staiti, la Riviera Cristallina e il patrimonio culturale dell’area. I pacchetti saranno disponibili sulla piattaforma Riviera Cristallina all’indirizzo https://shop.rivieracristallina.com.