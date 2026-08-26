FdI Reggio Calabria, nuovi componenti nel Coordinamento e primi congressi a Monasterace e Delianuova

Si è riunito a Gioia Tauro il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, convocato dal Presidente provinciale Bruno Squillaci per affrontare importanti temi di carattere politico e organizzativo: dal rafforzamento degli organismi provinciali al riassetto territoriale, fino all’avvio della nuova stagione congressuale e all’organizzazione della partecipazione della Federazione reggina alla manifestazione nazionale del 4 settembre a Bari con il Presidente Giorgia Meloni. “Nel corso della riunione è stata ratificata la nomina, di competenza del Presidente, dei nuovi componenti del Coordinamento provinciale Giuseppe Giarmoleo, professore, storico militante della destra e componente del Circolo di Siderno, e Clemente Rocco Alifraco, dirigente sindacale, già Presidente del Circolo di Laureana di Borrello e dirigente provinciale del partito. Due figure di spessore che porteranno all’interno del Coordinamento provinciale un significativo patrimonio di esperienza, competenza e conoscenza del territorio, contribuendo a rafforzarne ulteriormente la capacità politica e organizzativa”. Lo afferma in una nota il Presidente Federazione Provinciale di Reggio Calabria, Bruno Squillaci.

“L’organismo provinciale si era già arricchito con il recente ingresso dei tre Consiglieri metropolitani Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, quali componenti di diritto del Coordinamento, rafforzando così la presenza e il ruolo della rappresentanza istituzionale all’interno della struttura provinciale del partito. Il Coordinamento ha inoltre provveduto, all’unanimità dei presenti, alla surroga del componente dimissionario della Commissione provinciale di Garanzia e Disciplina, nominando il dott. Domenico Antonio Greco, stimato neurologo di Rosarno, professionista di riconosciuto profilo e figura chiamata a svolgere con autorevolezza ed equilibrio un ruolo particolarmente delicato per la vita interna del partito”, rimarca Squillaci.

Il Coordinamento ha completato la verifica dei Circoli in regola con i requisiti statutari

“Sul piano territoriale, il Coordinamento ha completato la verifica dei Circoli in regola con i requisiti statutari e dato avvio alla nuova fase congressuale per le realtà che hanno maturato le condizioni previste. I primi appuntamenti saranno Monasterace, il 12 settembre, e Delianuova, il 21 settembre: i tesserati in regola con il tesseramento 2025 saranno chiamati ad eleggere democraticamente i propri rappresentanti, in un percorso destinato a consolidare ulteriormente il radicamento e la presenza organizzata di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria. Ampio spazio è stato infine dedicato alla partecipazione della Federazione provinciale alla manifestazione nazionale di Bari del 4 settembre, alla presenza del Presidente Giorgia Meloni, per la quale è già stata avviata l’organizzazione della delegazione reggina”, evidenzia Squillaci.

“Al termine dei lavori, l’attività politica è proseguita sul Lungomare di Gioia Tauro con il primo degli appuntamenti promossi sul territorio dalla Federazione provinciale, organizzato in sinergia con il locale Circolo guidato da Antonino Papalia e con la dirigente provinciale Francesca Frachea, alla presenza dell’Europarlamentare On. Denis Nesci e del Consigliere Metropolitano Giampietro Scarfò, insieme a dirigenti e militanti del partito. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione e un forte interesse dei cittadini al confronto sui temi del territorio e sull’azione del Governo. Il prossimo appuntamento è in programma a Siderno il 28 agosto alle ore 18.30, sul Lungomare delle Palme, presso il Monumento al Marinaio, per proseguire il confronto con i cittadini sui temi del territorio e sull’azione del Governo. Un ulteriore segnale di un partito presente, organizzato e in movimento, che continua a crescere attraverso la partecipazione, il confronto e un sempre più forte radicamento nelle comunità”, conclude Squillaci.