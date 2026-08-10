Fantasy Show a Reggio Calabria: supereroi e principesse incantano il Tempietto | INFO e FOTO

Oggi l’area del Tempietto di Reggio Calabria si trasforma in un regno incantato. È qui che torna l’attesissimo “Fantasy Show“, lo spettacolo musicale itinerante della Nazionale Italiana dell’Amicizia (NIDA) che da anni porta magia, musica e sorrisi in tutta Italia. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, l’evento ha scelto una nuova location per accogliere bambini e famiglie in una cornice ancora più suggestiva. Oggi, 10 agosto 2026 alle ore 21, il Fantasy Show arriva a Reggio Calabria con un cast di oltre 12 artisti in costume che daranno vita ai supereroi e alle principesse più amati di sempre.

Il Fantasy Show non è solo intrattenimento. È un viaggio musicale emozionante, ballato e cantato dal vivo, che accompagna il pubblico in un’esperienza immersiva tra medley Disney, brani inediti, coreografie e momenti di animazione. Come spiega il fondatore Walter Galliano: “il nostro tour si divide in due momenti: l’incontro in ospedale con i bambini e lo spettacolo per le famiglie. È un modo per dimostrare che ci si può divertire e fare del bene allo stesso tempo“.

L’evento di oggi è infatti il cuore pulsante di un progetto sociale più ampio. Questa mattina, la carovana della NIDA ha visitato gli ospedali pediatrici del territorio, incontrando i piccoli pazienti del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) per portare loro forza e serenità attraverso il progetto “Supereroi e Principesse in corsia”.

Dietro la magia del Fantasy Show c’è una missione concreta. La NIDA, fondata nel 2012, è la prima realtà in Italia ad aver portato i personaggi Disney negli ospedali pediatrici. Oggi, l’associazione è impegnata nella realizzazione della “Cittadella Bea e Stefania”, un centro sportivo e culturale di circa 38.000 mq a Torino, completamente accessibile e senza barriere architettoniche.

Il centro, destinato a diventare un polo aggregativo per bambini e ragazzi con disabilità, è stato recentemente certificato con un SROI (Social Return On Investment) di 6,42, a testimonianza dell’alto valore sociale generato per ogni euro investito. Gli utili della struttura saranno destinati a sostenere bambini affetti da malattie rare e a migliorare i reparti pediatrici in tutta Italia.

L’appuntamento di stasera al Tempietto è quindi molto più di una festa. “Purtroppo i superpoteri non li abbiamo davvero, non possiamo guarire i bambini, ma possiamo portare persone a fare del bene, anche chi non sapeva di avere questa sensibilità. È un messaggio di speranza forte in un mondo che ne ha sempre più bisogno“, conclude Galliano.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Comunità Patrimoniale di via Giudecca, è ad ingresso gratuito e si preannuncia come uno dei momenti più magici dell’estate reggina. Un’occasione per sognare, ballare e ricordare che, come insegnano i supereroi e le principesse della NIDA, fare del bene può essere la vera forma di magia.