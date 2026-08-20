False email sui rimborsi sanitari, l’allarme del Ministero della Salute: “non cliccate sui link e non fornite dati bancari”

Una nuova truffa online sta sfruttando il nome del Ministero della Salute per cercare di carpire informazioni personali e bancarie ai cittadini. A lanciare l’allarme è lo stesso Ministero, che ha segnalato la circolazione di email fraudolente sui rimborsi sanitari, apparentemente riconducibili all’amministrazione pubblica ma in realtà completamente estranee ai suoi canali ufficiali. I messaggi individuati arrivano nelle caselle di posta elettronica con un oggetto particolarmente efficace nel catturare l’attenzione del destinatario: “Hai diritto a un rimborso”. Una formulazione studiata per spingere l’utente ad aprire rapidamente la comunicazione e, soprattutto, a seguire eventuali collegamenti presenti nel testo con la convinzione di poter ottenere una somma di denaro.

Il Ministero della Salute ha però chiarito in maniera netta che queste comunicazioni non sono autentiche e che non vengono inviate email di questo tipo per procedere all’erogazione di rimborsi.

Il Ministero: nessuna email viene inviata per erogare rimborsi

L’aspetto centrale della segnalazione riguarda proprio le modalità utilizzate dai truffatori. Il nome e l’autorevolezza del Ministero della Salute vengono sfruttati per rendere il messaggio più credibile e indurre il destinatario ad abbassare la guardia. Il Ministero ricorda invece che non invia email per erogare rimborsi sanitari. Di conseguenza, la ricezione di un messaggio che promette la restituzione di denaro e invita a compiere operazioni attraverso un collegamento deve essere considerata un importante campanello d’allarme.

Il rischio è quello tipico delle campagne di phishing, nelle quali una comunicazione apparentemente proveniente da un ente affidabile viene utilizzata per indirizzare la vittima verso pagine o procedure finalizzate alla raccolta di dati riservati. Proprio per questo motivo il Ministero ha diffuso indicazioni molto precise, invitando i cittadini a non interagire in alcun modo con queste email.

“Hai diritto a un rimborso”: perché il messaggio può trarre in inganno

La scelta dell’oggetto “Hai diritto a un rimborso” può rendere il tentativo di frode particolarmente insidioso. La prospettiva di ricevere un rimborso economico, soprattutto quando associata al nome di un’istituzione pubblica, può infatti spingere il destinatario ad agire rapidamente senza verificare preventivamente l’autenticità della comunicazione. È proprio su questo meccanismo che fanno leva molte campagne fraudolente: creare nel destinatario curiosità, urgenza o aspettativa economica e indurlo quindi a cliccare prima di effettuare le necessarie verifiche.

Nel caso segnalato, però, il Ministero della Salute ha escluso qualsiasi collegamento con le comunicazioni in circolazione. La presenza del nome dell’istituzione all’interno dell’email, quindi, non rappresenta in alcun modo una garanzia sulla reale provenienza del messaggio. La raccomandazione è di prestare particolare attenzione anche quando grafica, linguaggio o impostazione della comunicazione sembrano credibili. L’elemento decisivo resta la verifica attraverso i canali istituzionali ufficiali.

L’avviso ai cittadini: non cliccare sui link e non inserire dati personali

Le indicazioni fornite dal Ministero sono immediate: in presenza di una delle email sospette non bisogna cliccare sui link contenuti nel messaggio. Il secondo avvertimento riguarda i dati personali e bancari. Nessuna informazione sensibile deve essere comunicata attraverso le procedure indicate all’interno delle email fraudolente. Inserire dati personali, credenziali o coordinate bancarie all’interno di pagine raggiunte attraverso link sospetti potrebbe infatti esporre il cittadino a ulteriori tentativi di frode.

La condotta indicata dal Ministero è quindi quella di cancellare immediatamente il messaggio, senza seguire eventuali collegamenti e senza fornire alcuna informazione. Una precauzione semplice ma fondamentale, soprattutto considerando che campagne di questo genere possono raggiungere contemporaneamente un numero elevatissimo di utenti e presentarsi con testi costruiti proprio per apparire verosimili.

Solo i canali ufficiali di Ministero, Regioni e ASL per le informazioni sanitarie

Il Ministero della Salute invita inoltre i cittadini a utilizzare esclusivamente le fonti istituzionali per ottenere informazioni affidabili in materia sanitaria. In caso di dubbi su rimborsi, prestazioni, procedure amministrative o altre comunicazioni che sembrano provenire dal sistema sanitario, il riferimento deve essere rappresentato dai canali ufficiali del Ministero della Salute, della propria Regione e della propria ASL.

La verifica diretta attraverso le piattaforme istituzionali permette di evitare di affidarsi a contenuti ricevuti tramite email la cui reale provenienza non è stata accertata. Il principio è particolarmente importante quando una comunicazione richiede di inserire informazioni personali o finanziarie oppure promette l’erogazione di denaro attraverso una procedura raggiungibile cliccando su un collegamento.

L’appello del Ministero: condividere l’avviso per proteggere amici e familiari

Nella segnalazione viene sottolineata anche l’importanza della condivisione dell’avviso. Informare amici e familiari sulla presenza delle false email può infatti ridurre il rischio che qualcuno, ritenendo autentica la comunicazione, segua le indicazioni dei truffatori. L’attenzione deve essere particolarmente alta di fronte a messaggi che utilizzano il nome di istituzioni pubbliche e prospettano vantaggi economici immediati. In questi casi verificare la comunicazione prima di compiere qualsiasi operazione diventa essenziale.

Il messaggio del Ministero della Salute è dunque inequivocabile: le email con oggetto “Hai diritto a un rimborso” attualmente segnalate sono fraudolente, non costituiscono comunicazioni ufficiali e il Ministero non utilizza l’email per erogare rimborsi. Nessun link deve essere aperto, nessun dato personale o bancario deve essere fornito e il messaggio deve essere cancellato.