Fabio Rovazzi live in Aspromonte: grande festa a Santo Stefano tra musica e fuochi d’artificio

Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate 2026. Domenica 23 agosto alle ore 22:00, in Piazza Domenico Romeo, arriveranno in concerto Fabio Rovazzi. Un appuntamento imperdibile, da un lato Fabio Rovazzi, cantante, conduttore e protagonista di Battiti Live; dall’altro Cioffi, una delle voci emergenti più interessanti del panorama urban-pop italiano e amatissimo dal pubblico più giovane.
Una serata all’insegna della musica, dell’energia e dell’intrattenimento, nel cuore dell’Aspromonte, che trasformerà Piazza Domenico Romeo in una grande festa open-air seguita dallo spettacolo pirotecnico e subito dopo djset and beverage presso la Villetta Comunale.