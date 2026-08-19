Fabio Rovazzi live in Aspromonte: grande festa a Santo Stefano tra musica e fuochi d’artificio

Domenica 23 agosto alle 22 Fabio Rovazzi salirà sul palco di Piazza Domenico Romeo a Santo Stefano in Aspromonte. A seguire spettacolo pirotecnico, dj set e beverage alla Villetta Comunale per una grande festa nel cuore dell’Aspromonte

Rovazzi
Foto di Mourad Balti Touati / Ansa

Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate 2026. Domenica 23 agosto alle ore 22:00, in Piazza Domenico Romeo, arriveranno in concerto Fabio Rovazzi. Un appuntamento imperdibile, da un lato Fabio Rovazzi, cantante, conduttore e protagonista di Battiti Live; dall’altro Cioffi, una delle voci emergenti più interessanti del panorama urban-pop italiano e amatissimo dal pubblico più giovane.

Una serata all’insegna della musica, dell’energia e dell’intrattenimento, nel cuore dell’Aspromonte, che trasformerà Piazza Domenico Romeo in una grande festa open-air seguita dallo spettacolo pirotecnico e subito dopo djset and beverage presso la Villetta Comunale.

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