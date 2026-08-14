Ex Reggina, Adriano Montalto diventa papà: “è nata Bianca, spero di essere un faro per lei”

Adriano Montalto è diventato papà. Lo ha annunciato lui stesso sui social, postando le prime immagini con la figlia – Bianca – al braccio. “Da più di un anno ho chiuso con il calcio professionistico.

Quello che ho amato più di ogni cosa. Quello che mi ha fatto crescere, viaggiare, conoscere persone, piangere e gioire. Sarò sempre grato e innamorato di questo sport. Un grazie speciale al mio procuratore Gerry Palomba , che mi ha sopportato e supportato per 20 anni”.

“Oggi però inizia un nuovo capitolo. Grazie a te e solo a te Martina Bucaria. Un nuovo amore: Bianca, mia figlia. leri sera, stringendola tra le braccia, mi ha trasmesso un’energia positiva indescrivibile. Spero di essere per lei un faro, un posto sicuro e di indicarle la strada verso la vittoria” ha scritto Montalto. L’attaccante, che qualche anno fa aveva fatto molto bene con la Reggina in Serie B, non è riuscito a ripetersi lo scorso anno, in Serie D: solo una rete per lui in pochi mesi, prima di lasciare l’amaranto.