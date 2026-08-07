Etna, nuova sospensione dei voli in arrivo a Catania fino alle 21: Vona rosso per la nube vulcanica

Sono state di nuovo sospese, per l’attuale fase eruttiva dell’Etna, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, dopo che, per l’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest. Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. La chiusura arriva dopo che l’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania, ha emesso, per la presenza di nube vulcanica ad alta quota, un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation) al massimo livello, passando da arancione a rosso.