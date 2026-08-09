Etna, l’eruzione continua: lava da tre bocche e forti esplosioni dalla Voragine, tremore ancora alto

Continua la fase eruttiva sull’Etna caratterizzata da continue esplosioni nella zona sommitale del vulcano, in particolare dal cratere Voragine, e da colate laviche che fuoriescono da tre bocche, createsi dopo delle fratture intorno a quota 2.750 metri, riversandosi nelle desertiche valli del Bove e del Leone. Il tremore vulcanico, che fa registrare modeste oscillazioni, continua a mantenersi su livelli alti. E’ diminuita l’emissione di cenere lavica e questo ha permesso, ieri, il ripristino degli atterraggi all’aeroporto di Catania, sono proseguiti tutta la notte senza sosta, così come i decolli. Restano ancora disagi per i voli dirottati o cancellati, ma lo scalo si avvia verso un ritorno alla normalità. Rimane sempre sul livello arancione l’ avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania