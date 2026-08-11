Etna, il mago Francesco Scimemi bloccato a Catania da giorni: “tre voli cancellati, costretto ad annullare uno spettacolo”

L’attore e illusionista avrebbe dovuto lasciare la Sicilia l’8 agosto, ma le ripetute chiusure dell’aeroporto di Catania per la cenere vulcanica hanno stravolto i suoi programmi. Dopo una caduta in albergo e l’annullamento della serata di Bressanone, spera di riuscire a partire il 13 agosto: “Il 14 è il mio compleanno, non vorrei trascorrerlo da solo in hotel”

mago scimeni

Sono bloccato a Catania dall’8 agosto a causa della cenere dell’Etna. Rimarrò qui per sei giorni sempre che il vulcano smetta di sbuffare“. Lo dice Francesco Scimemi, mago e attore, che venerdì scorso ad Agira (Enna) ha fatto uno spettacolo e che sarebbe dovuto tornare a Roma l’8 agosto ma il volo è stato cancellato. “Ryanair mi ha riprotetto su un volo scelto da loro il 9 agosto – racconta – Anche questo volo è stato cancellato. In albergo dove sono rimasto a causa di queste due cancellazioni sono scivolato e i sanitari che sono intervenuti con l’ambulanza mi hanno detto che dovevo stare a riposo almeno due giorni, ma tanto i voli erano cancellati se non per poche ore. Il 13 agosto avevo una serata a Bressanone e dovevo rientrare a Roma in tempo per prendere il treno per Verona e Bolzano. Ho comprato un altro biglietto aereo con partenza oggi. Ma anche oggi l’aeroporto è chiuso a causa dell’Etna e sono rimasto a Catania“.

“Ora – aggiunge – ne ho comprato uno per il 13 agosto ma ho dovuto annullare la serata a Bressanone. Il 14 è il mio compleanno e spero di non rimanere da solo in albergo cercando di deambulare nella stanza sulla sedia su cui mi sposto muovendo le gambe”.

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