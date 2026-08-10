Etna, eruzione e cenere: sospesi i voli in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17

Prosegue l’attività esplosiva al cratere Voragine dell’Etna accompagnata da emissione di cenere la cui dispersione nell’aria ha causato la chiusura di uno spazio che ha portato la Sac a sospendere le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17. Sull’Etna l’attuale fase eruttiva continua con le bocche a quota 2.750 metri e 2.360 metri sono attive e alimentano varie colate che formano complessi campi lavici. Dal punto di vista sismico il tremore si mantiene nella fascia dei valori alti. L’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania resta al massimo livello di allerta: rosso.